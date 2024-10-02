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ЦАМТО

Правительство предложило выделить 13,5 трлн. рублей на оборону

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Правительство РФ
Здание Правительства РФ.
Источник изображения: ya.ru

ЦАМТО, 1 октября. Расходы бюджета РФ на национальную оборону в 2025 году запланированы в размере 13,5 трлн. руб. (144,8 млрд. долл. по текущему курсу).

Об этом говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы, внесенных правительством в Госдуму.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2025 году – 13491943 млн. руб., в 2026 году – 12797643 млн. руб., в 2027 году – 13068471,5 млн. руб.", – отмечается в документе.

В том числе, расходы на обеспечение функционирования Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2025 году запланированы в размере 1,687 трлн. руб., в 2026 году – 1,742 трлн. руб., в 2027 году – 1,794 трлн. руб., передает "РИА Новости".

Среди других расходов раздела "Национальная безопасность" – создание жилищной и транспортной инфраструктуры, социальные и денежные выплаты военнослужащим, субсидии предприятиям ОПК, траты на здравоохранение, военно-техническое сотрудничество.

Обеспечение обороны и безопасности страны является одним из ключевых приоритетов подготовленного правительством бюджета, наряду с выполнением всех социальных обязательства перед гражданами и обеспечением технологического суверенитета, отмечает агентство.

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