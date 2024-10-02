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Чем в действительности вызван конфликт Израиля с "Хезболлой", ХАМАС и Ираном? (The New York Times, США)

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Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа
Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.
Источник изображения: © AP Photo / Abed Khaled

NYT: удар Израиля по "Хезболле" является частью масштабной всемирной борьбы

Удар Израиля по "Хезболле" — часть масштабной борьбы, которая пришла на смену холодной войне, пишет обозреватель NYT. Это противостояние между коалициями "инклюзивности" — альянса стран, возглавляемых США, — и "сопротивления" во главе в Россией, Ираном и КНДР.

Томас Фридман

Чтобы понять, почему — и каким образом — сокрушительный удар Израиля по "Хезболле" представляет столь серьезную угрозу для Ирана, России, Северной Кореи и даже Китая, следует проанализировать его в контексте более масштабной борьбы, которая в рамках современных международных отношений пришла на смену холодной войне.

После вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября я утверждал, что мы уже не живем в период после окончания холодной войны. Этот период характеризовался борьбой между импровизированной “коалицией инклюзивности” — в составе достойных, но необязательно демократических стран, видевших свое будущее в возглавляемом США альянсе, который способствовал бы экономической интеграции, открытости и сотрудничеству для решения глобальных проблем, — и “коалиции сопротивления” во главе в Россией, Ираном и КНДР, которые противостоянием возглавляемому США инклюзивному миру оправдывают милитаризацию своих обществ и удержание власти мертвой хваткой.

Китай находится где-то между этими двумя лагерями: его экономика зависит от доступа к “коалиции инклюзивности”, а руководство во многом разделяет авторитарные инстинкты и интересы “коалиции сопротивления”.

Конфликты на Украине, в Сирии и Ливане следует рассматривать как раз в контексте этой глобальной борьбы. Украина пыталась присоединиться к инклюзивному европейскому миру (вырваться из-под влияния России и вступить в Евросоюз), а Израиль и Саудовская Аравия — расширить инклюзивный мир на Ближнем Востоке путем нормализации двусторонних отношений.

Россия не давала Украине присоединиться к Западу (ЕС и НАТО), а Иран, ХАМАС и "Хезболла" хотели помешать Израилю присоединиться к Востоку (связи с Саудовской Аравией). Потому что, стань Украина частью ЕС, инклюзивное видение Европы как “целостной и свободной” было бы практически завершено, а путинская Россия оказалась бы максимально изолирована.

И если бы Израилю позволили нормализовать отношения с Саудовской Аравией, это не только значительно расширило бы “коалицию инклюзивности” (уже масштабную благодаря так называемым “Соглашениям Авраама”, которые создали связи между Израилем и другими арабскими странами), но и почти полностью изолировало бы Иран и его безрассудных ставленников из "Хезболлы" в Ливане, хуситов в Йемене и проиранских ополченцев-шиитов в Ираке. Все они вели свои государства по пути нежизнеспособности.

Трудно преувеличить степень ненависти к "Хезболле" и ее убитому израильтянами лидеру Хасану Насралле в Ливане и других странах суннитского и христианского арабского мира за захват и превращение Ливана в базу иранского империализма.

В выходные я имел беседу с Орит Перлов (Orit Perlov), которая занимается мониторингом арабских соцсетей для Израильского института исследований национальной безопасности. Она рассказала о потоке сообщений на платформах Ливана и всего арабского мира, в которых пользователи радуются падению "Хезболлы" и призывают ливанское правительство объявить об одностороннем прекращении огня, чтобы их армия могла отобрать у организации контроль над Южным Ливаном и вернуть спокойствие в приграничные области. "Ливанцы не хотят, чтобы Бейрут разрушили, как Газу, и действительно боятся возобновления гражданской войны", — объяснила мне Перлов. Насралла уже однажды втянул ливанцев в войну с Израилем, которой они никогда не жаждали, но были вынуждены действовать по указке Ирана.

Все усугубляется глубоким возмущением тем, что "Хезболла" объединилась с сирийским лидером Башаром Асадом, чтобы подавить там демократическое восстание. Напрашивается аналогия с "Волшебником страны Оз": злая колдунья умерла, и теперь все благодарят Дороти (то есть Израиль). Но предстоит серьезная дипломатическая работа, чтобы после кончины Насраллы обеспечить устойчивое будущее для ливанцев, израильтян и палестинцев.

Администрация Байдена-Харрис создает сеть альянсов, чтобы придать стратегический вес “коалиции инклюзивности” — от Японии, Кореи, Филиппин и Австралии на Дальнем Востоке, через Индию и далее к Саудовской Аравии, Египту, Иордании, а затем к ЕC и НАТО. Краеугольным камнем всего проекта стала предложенная командой Байдена нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией, на которую последняя готова пойти при условии согласия первого начать переговоры с Палестинской автономией о сосуществовании двух государств. Но тут возникает загвоздка.

Обратите внимание на пятничное выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Генеральной Ассамблеей ООН. Он прекрасно чувствует пресловутую борьбу между коалициями “сопротивления” и “инклюзивности”. Более того, она стала центральным элементом его выступления в ООН. Каким образом? По ходу своей речи Биби показал две карты под названием “Благословение” и “Проклятие”. На второй черным цветом были выделены Сирия, Ирак и Иран как блокирующая коалиция между Ближним Востоком и Европой. На карте “Благословение” зеленым цветом был обозначен Ближний Восток вместе с Израилем, Саудовской Аравией, Египтом и Суданом, а красной стрелкой, напоминающей мост, соединены азиатский и европейский миры инклюзивности.

Но если внимательно рассмотреть карту “Проклятие”, можно увидеть, что на ней изображен Израиль, но нет границ с Газой и оккупированным Западным берегом Иордана (как будто израильское правительство достигло давней цели и аннексировало его). То есть Биби считает Иран и его ставленников главным препятствием на пути к открытому миру, простирающемуся через Ближний Восток от Европы до Азиатско-Тихоокеанского региона. Позволю себе с ним не согласиться. Краеугольным камнем всего этого альянса является нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем, основанная на примирении последнего с умеренными палестинцами.

Если бы Израиль пошел дальше и начал диалог о сосуществовании двух государств для двух народов с реформированием Палестинской автономии, которая уже приняла соглашения “Осло” (два двусторонних международных соглашения по результатам секретных переговоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины. – Прим. ИноСМИ), это стало бы дипломатическим нокаутом в дополнение к сокрушительному военному удару, который Израиль только что нанес "Хезболле" и ХАМАС. Это полностью изолировало бы силы “сопротивления” в регионе и лишило бы их дутого прикрытия в виде защиты дела Палестины. Тревога охватила бы Иран, ХАМАС, “Хезболлу”, Россию и даже Китай.

Но для этого Нетаньяху пришлось бы пойти на политический риск — даже больший, чем уже предпринятый шаг по устранению руководства “Хезболлы”, известной также как “Партия Бога”. Биби пришлось бы порвать с израильской “Партией Бога” — коалицией крайне правых еврейских поселенцев-расистов и мессианистов, которые хотят, чтобы Израиль всегда контролировал всю территорию от реки Иордан до Средиземного моря без каких-либо пограничных линий, как на показанной на ГА ООН карте. Поскольку эти партии помогают ему оставаться у власти, их нужно будет заменить израильскими центристами, которые, насколько мне известно, против такого рода сотрудничества ничего не имеют.

Итак, перед нами продолжает разворачиваться борьба между миром инклюзивности и миром сопротивления. Причин у нее много, но на сегодняшний день главной из них представляется готовность Нетаньяху нанести аналогичный ливанскому политический удар по “Партии Бога” в Израиле.

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