На Уралвагонзавод доставили подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard

На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк Leopard, подбитый Вооруженными силами (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе концерна.

«На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе специальной военной операции. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что специалисты концерна приступили к анализу узлов, систем и агрегатов танка. После проведенной проверки эксперты дадут оценку военно-техническому уровню различных систем и всей машины в целом.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции еще один немецкий танк Leopard. «Охоту» за движущимся танком вели операторы разведывательных и ударных дронов ВС РФ. Военные действовали в тесной связке.

До этого, 24 июня, операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard на южнодонецком направлении. Уточнялось, что ударные беспилотники помогают уничтожать любое препятствие на пути войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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