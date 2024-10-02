В США пожаловались на действия Су-35 в районе Аляски

Су-35С ВВС РФ испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

Глава североамериканского командование ПВО (NORAD) генерал Грегори Гийо пожаловался на маневры российского истребителя Су-35 в районе Аляски. Его слова приводятся в социальной сети X.

Гийо пожаловался на действия Су-35 Военно-воздушные сил России (ВВС РФ) в районе Аляски и признал, что его испугали маневры пилота над Беринговым морем.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех — это не то, что можно увидеть в профессиональных ВВС», — сказал генерал.

Командование также опубликовало видеоролик и ряд фотографий инцидента.

24 сентября сообщалось, что NORAD отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. Самолеты России оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.