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В США пожаловались на действия Су-35 в районе Аляски

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

Су-35С ВВС РФ испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

Глава североамериканского командование ПВО (NORAD) генерал Грегори Гийо пожаловался на маневры российского истребителя Су-35 в районе Аляски. Его слова приводятся в социальной сети X.

Гийо пожаловался на действия Су-35 Военно-воздушные сил России (ВВС РФ) в районе Аляски и признал, что его испугали маневры пилота над Беринговым морем.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех — это не то, что можно увидеть в профессиональных ВВС», — сказал генерал.

Командование также опубликовало видеоролик и ряд фотографий инцидента.

24 сентября сообщалось, что NORAD отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. Самолеты России оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.

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