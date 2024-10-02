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Минобороны показало боевую работу расчета FPV-дронов десантников в районе Часова Яра

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расчеты FPV-дронов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают в круглосуточном режиме выполнять боевые задачи, поддерживая наступление штурмовых групп в окрестностях города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Минобороны России 1 октября показало кадры боевой работы военнослужащих.


Расчет ударного дрона-камикадзе состоит из двух человек — пилота и сапера, снаряжающего боевую часть беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и помогающего в его навигации.

«Неделю сперва на симуляторах нужно полетать. Через два-три дня уже чувствуешь управление и начинаешь потихоньку переходить к настоящим дронам. В целом надо изучать. Чем больше практики, тем лучше будет получаться», ― отметил разведчик, оператор БПЛА с позывным Робин.

После того как подготовка к запуску беспилотника завершена, расчет уходит в укрытие, откуда оператор управляет аппаратом. Когда задача по уничтожению цели выполнена, расчет оперативно меняет свою позицию, чтобы боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не застали российских военных врасплох.

Как отметили представители министерства, расчет дронов-камикадзе активно наносит удары по живой силе, укреплениям, технике, а также по антеннам, ретрансляторам и усилителям связи украинской армии.

Ранее, 25 сентября, Минобороны России сообщило, что операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Север» провели боевую подготовку по ликвидации попытки прорыва противника и эвакуации сожженной боевой техники Вооруженных сил Украины.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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