Мобильную систему подавления БПЛА разработали в Новосибирске

Новосибирск. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Резидент технопарка новосибирского Академгорода (Академпарка) компания Sibscience разработала и испытывает мобильную систему подавления беспилотников, сообщила журналистам руководитель компании Влада Козина во вторник.

"Оборудование для транспорта - на сегодняшний день мы проводим стресс-тест для нашего оборудования, чтобы убедиться, что оно способно отрабатывать так, как нам бы хотелось", - сказала она.

В мобильной системе информация выводится на планшет.

Она отметила, что ранее компания разработала программно-аппаратные комплексы для защиты стационарных объектов (предприятий или объектов критической инфраструктуры) от незаконных вторжений с воздуха, дальность обнаружения БПЛА любых размеров составляет до 3 км, обнаруживаются радиоуправляемые дроны, дальность подавления от 300 м до 1,5 км в зависимости от их мощности.

При дооснащении сторонним оборудованием, например, радиолокационным, система может находить дроны, соблюдающие радиомолчание, но использующие GPS.

"Но есть те, которые не используют (GPS - ИФ). На категорийных объектах это вопрос решен, можно отстреливать дробью", - сказала Козина.

"Наша компания создала сеть общающихся устройств - обнаружителей с искусственным интеллектом и управляемых обнаружителями подавителей", - сказала она.

В случае обнаружения беспилотника в сеть предприятия отправляется сигнал тревоги, активирующий систему подавления.

"Если тревога сохраняется, то подавление включается снова", - сказала она, добавив, что стационарные комплексы установлены на пяти предприятиях в РФ.

Все оборудование, включая платы, изготовлено в компании, также специально для этого оборудования написано программное обеспечение.