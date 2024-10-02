Военные корабли РФ и Китая начали совместное патрулирование в водах АТР

Предполагается, что экипажи судов проведут несколько тренировок и упражнений, в том числе по противолодочной обороне и спасению на море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая после учений "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" сформировали тактическую группу и вышли на патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В состав тактической группы от российской стороны вошли большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НАОК) в патрулировании участвуют эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху", - рассказали во флоте.

Корабли форсировали пролив Буссоль и зашли в северо-западную часть Тихого океана. В ходе патрулирования экипажи кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК проведут несколько тренировок и учебно-боевых упражнений, в том числе по противолодочной обороне и спасению на море.