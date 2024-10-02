Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении

Тактика применения тяжелых машин в ходе СВО непрерывно совершенствуется

В ходе каждого военного конфликта, после появления противотанкового оружия нового поколения, эксперты начинают говорить о «смерти танков». Но почти век эти машины остаются ударной силой сухопутных войск. Сегодня, несмотря на новые угрозы, танкисты постоянно выполняют различные боевые задачи на донецкого направления. Подразделения группировки «Центр» поддерживают штурмовые отряды и огнём с закрытых позиций, и выезжая в составе бронегрупп в «прямые» бои. «Известия» узнали, как готовят к современному бою машины, кто обеспечивает прикрытие от БПЛА врага и как сегодня разделяется специализация у экипажей.

Как наращивается защита современных российских танков

В укрытии к очередному боевому выезду готовится танк Т-80 одного из подразделений группировки «Центр». Он сделан в последней модификации, уже с учетом событий первого этапа специальной военной операции. Газотурбинные Т-80 не просто массово пошли в войска с консервации, но и доработаны до уровня последних версий Т-90 и Т-72. Это один из лучших примеров того, как временно ненужнаю в войсках дорогостоящую советскую технику не просто сохранили в годы экономии военных бюджетов, но и осовременили.

Танк Т-90 Источник изображения: Фото: РИА Новости

На танке установлен самый мощный из доступных отечественных двигателей. За большую скорость и высокий крутящий момент Т-80 называют «летающим танком». Название произошло от демонстрации на выставках вооружения преодоления косогора на полной скорости, при котором танк на некоторое время вылетал в воздух, как автомобили на ралли. Одно из видео с подобных «прыжком» стало известным интернет-мемом.

— По проходимости Т-80 отличные. Даже когда осенью ездили, ни разу не застрял, просто плыл по грязи. Ни разу не приходилось вытаскивать. У нас споры у всех идут: семьдесятдвоешники (экипажи танков Т-72, — «Известия») говорят, что лучше них нет. А мы, восьмидесяточники, не соглашаемся. Это вечный спор, — рассказывает механик-водитель с позывным Немец.

Среди танкистов споры о том, какая же машина лучше, заменили собой все предыдущие дебаты. Мехводы любят Т-80 за скорость и маневренность, способность завести двигатель в любую погоду, запас крутящего момента. Платой за это является то, что газотурбинный двигатель можно отремонтировать только в заводских условиях.

Танк Т-80 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Мы сами дорабатываем танки для защиты от дронов. Сетку накладываем, чтобы дрон не мог добраться до самой машины. Он в сетку впивается и до танка не доходит взрыв. Кроме того, на нем динамическая защита, которая сбивает кумулятивную струю, чтобы броню не прожгло. Крышу уже стали делать заводскую, а мы ее еще усиливаем несколькими слоями сетки, — объясняет командир танка с позывным Барс.

Танк Т-80 последней модификации «Царь-мангал» с усиленной дополнительной защитой от дронов и противотанковых средств Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он показывает, что над заводским козырьком с динамической защитой, который создавался для отражения атак противотанковых управляемых ракет третьего поколения, установлены два-три слоя металлической сетки и ножей разной толщины.

В отличие от некоторых вариантов тяжелой «штурмовой» защиты, при которой над танком надстраивают по сути второй — защитный — корпус, получая так называемую «черепаху», у экипажа Барса защита допускает полную свободу поворота башни и огонь в любом направлении. И хотя разделение на «тяжелые», «средние» и «легкие» типы танков исчезло после Второй мировой, когда появились так называемые «основные» танки, соединившие в себе функции всех типов машин, сегодня в «тюнинге» прослеживаются функциональные отличия. Например, танк перед нами чаще используется для ведения огня с закрытых огневых позиций. А его экипаж — один из лучших в этом типе действий.

В держателях на корпусе машины установлены несколько огнетушителей. Один из них снабжен термодатчиком, закреплен над башней, он должен сработать автоматически, если противник применит сброс зажигательной жидкости сверху.

Как работают российские танки с закрытых огневых позиций

Прием ведения огня из танка с закрытых огневых позиций распространился уже в ходе СВО. В начале конфликта войска противника были насыщены противотанковыми средствами стран НАТО в беспрецедентно больших количествах. Позднее боевики получили артиллерию калибром 155 мм и наладили поставки дронов. Поэтому нам необходимо было, с одной стороны, обезопасить танки, а с другой иметь мобильное, хорошо защищенное и точное средство поражения. Использование танков «по-артиллерийски» с закрытых позиций позволяет вести огонь на дистанциях до 11 км, сохраняя все их преимущества.

— Мне командир диктует азимутальный указатель, боковой уровень, я выставляюсь и работаем с закрытых позиций. Нас корректируют с воздуха, если надо. Экипажи по очереди прикрывают друг друга от дронов. На мотоциклах на позицию выезжает свободный экипаж для прикрытия. Используют ружья со специальными патронами с сетками, — рассказывает наводчик Село.

Экипаж танка Т-80 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Отправляемся на огневую позицию за несколько минут для того, как там появится танк. Подъезжающую по грунтовке боевую машину почти не слышно. Это еще одно большое преимущество Т-80 — другие танки и вообще гусеничная техника хорошо слышна за километры. Очень быстро заняв позицию, танк проводит серию выстрелов и уходит.

Танк Т-80 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На месте огня и на несколько десятков метров от танка, идущего по грунтовой дороге, поднимаются огромные клубы пыли — одна из главных причин, по которым сегодня на донецком направлении экипажи предпочитают работать в плохую погоду. Хотя это и тяжелее, но пропадает важный фактор демаскировки с воздуха.

Дмитрий Астрахань