В Генштабе исключили изменение срока службы призывников

Генштаб: срок службы по призыву в России останется неизменным

Призыв на срочную военную службу не связан с проведением специальной военной операции на Украине, сроки службы по призыву не изменятся. Об этом 1 октября начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал в интервью «Красной звезде».

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут», — прокомментировал он.

Кроме того, Бурдинский заверил, что сроки службы по призыву останутся неизменными.

В этот день министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о начале в период с октября по декабрь текущего года призыва на военную службу граждан РФ, а также об увольнении тех, кто ее проходит. Документ был подписан Белоусовым во исполнение указа президента РФ Владимира Путина «О призыве в октябре–декабре 2024 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», который был подписан днем ранее.

О начале осеннего призыва 2024 года накануне рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он уточнил, что около трети призывников направят в воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность, а затем их направят в войска. Их не будут привлекать к участию в спецоперации.

В декабре 2023 года Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток, который, согласно постановлению правительства, заработает с 1 ноября.