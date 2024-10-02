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Военное обозрение

Окончание военной службы KC-10 Extender

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Источник изображения: topwar.ru

26 сентября на американской авиабазе Трэвис состоялась церемония прощания с последним военным самолетом-заправщиком McDonnell Douglas KC-10 Extender. В тот день единственная еще находящаяся в строю машина в последний раз поднялась в воздух, чтобы долететь до базы Дэвис-Монтан к знаменитому 309-му хранилищу АМАРГ. На этом завершилась 43-летняя карьера KC-10, принятого на вооружение ВВС США в 1981 году.

KC-10 Extender — тяжелый транспортно-заправочный самолет, созданный на базе коммерческого пассажирского лайнера DC-10-30CF. Машина разрабатывалась для дополнения большого парка стратотанкеров Boeing KC-135, поэтому по американским меркам их было выпущено относительно немного, всего 62 экземпляра. Из них 60 машин были переданы ВВС США, а оставшиеся две закуплены Нидерландами. Голландцы решили вывести их раньше, в октябре 2021 года.

Источник изображения: topwar.ru

В целом KC-10 Extender оказался ценным активом и хорошо подходил для выполнения своей основной задачи по поддержке воздушных операций на большие расстояния. Его главным преимуществом было то, что он мог перевозить почти в два раза больше топлива, чем Стратотанкер. Кроме того, его можно было дозаправить в полете от другого КС-135 или КС-10, поскольку у него был топливозаборник. Еще одной интересной особенностью КС-10 было то, что он был оснащен гибкой системой дозаправки, что повышало совместимость с союзниками США.

Экстендер также обладал большими возможностями по перевозке грузов и пассажиров. Он был способен перевозить на борту 75 человек или 77 тонн груза на расстояние 7100 км. Во время операций «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» в 1991 году парк KC-10 дозаправлял самолеты США и коалиции в полете. На ранних этапах операции «Щит пустыни» дозаправка в воздухе была ключом к быстрой транспортировке оборудования и личного состава по воздуху. Для поддержки концентрации войск в регионе Персидского залива KC-10 перевезли тысячи тонн грузов и тысячи военнослужащих. В совокупности КС-10 и КС-135 выполнили около 51 700 операций по дозаправке, не пропустив ни одной запланированной встречи.

Источник изображения: topwar.ru

Место Extender уже занял новый самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus. По состоянию на сентябрь 2024 года, с момента начала поставок в 2019 году, ВВС США уже получили 88 КС-46 из 128 заказанных.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
KC-135
КС-46
Компании
Boeing
MD Helicopters
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