Советский Объект 781 с двумя башнями и сейчас не плохо бы смотрелся в СВО

Источник изображения: Фото: "Арсенал Отечества"

В Советском Союзе было создано большое количество боевой техники, которая на целые десятилетия опередила свое время. Например, опытная боевая машина поддержки танков Объект 781, разработанная в 80-е годы в Челябинске на базе Т-72. Этот образец и сейчас не плохо бы смотрелся на линии боевого соприкосновения в СВО.

Большим его преимуществом являются два независимых боевых модуля с 30-мм автоматическими пушками 2А72 и пулеметами ПКТ. Общее количество пулеметов достигало пяти единиц. Один из них, в частности, прикрывал корму.

Имелись также два 40-мм автоматических гранатомета АГ-40 "Балкан" и до шести противотанковых управляемых ракет "Конкурс". Отмечалось, что такая БМПТ могла одновременно поражать до шести целей одновременно. Экипаж состоял из 7 человек. Бронирование - противоснарядное. Подвижность оценивалась на уровне Т-72.

Если бы не распад СССР, новый вид боевой техники обязательно поступил бы в отечественные сухопутные войска, но после 1991 года все работы были прекращены.

Сейчас уникальные машины находятся в экспозиции "Музей истории и бронетехники УВЗ" и в павильоне №2 "Боевая мощь Урала" Танкового музея подмосковного парка "Патриот".

Лев Романов