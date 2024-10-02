Войти
Lenta.ru

США потратят миллиарды долларов на производство ракет с новыми ядерными боеголовками

363
0
0
Фото: Reuters
Фото: Reuters.

В Пентагоне сообщили о производстве МБР с новыми ядерными боеголовками

США заключили контракт на 2,1 миллиарда долларов на производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II с новыми ядерными боеголовками, предназначенных для запуска с субмарин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Минобороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем, а также разработки боеголовки Warhead 93/Mark7.

Отмечается, что работы должны завершить к 30 сентября 2029 года.

Ранее Палата представителей конгресса США предложила запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки в 2025 финансовом году, который начнется с 1 октября текущего года. В то же время проект предусматривает исключение. Уточняется, что это возможно в случает, если руководство агентства подтвердит Конгрессу, что Россия и Китай не обладают такими же возможностями, а также что у Минобороны США нет военной потребности в данной боеголовке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Trident II
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Trident
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 17:17
  • 596
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:52
  • 5067
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:22
  • 1
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"