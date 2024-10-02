США потратят миллиарды долларов на производство ракет с новыми ядерными боеголовками

В Пентагоне сообщили о производстве МБР с новыми ядерными боеголовками

США заключили контракт на 2,1 миллиарда долларов на производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II с новыми ядерными боеголовками, предназначенных для запуска с субмарин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Минобороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем, а также разработки боеголовки Warhead 93/Mark7.

Отмечается, что работы должны завершить к 30 сентября 2029 года.

Ранее Палата представителей конгресса США предложила запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки в 2025 финансовом году, который начнется с 1 октября текущего года. В то же время проект предусматривает исключение. Уточняется, что это возможно в случает, если руководство агентства подтвердит Конгрессу, что Россия и Китай не обладают такими же возможностями, а также что у Минобороны США нет военной потребности в данной боеголовке.