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ТАСС

МО: приобретенный на СВО опыт позволяет Сухопутным войскам выполнять любые задачи

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Сухопутные войска активно меняют свою структуру
Сухопутные войска активно меняют свою структуру.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

В частности, военнослужащие стали активнее использовать БПЛА, отметили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Приобретенный во время специальной военной операции богатый боевой опыт позволяет Сухопутным войскам РФ выполнять любые поставленные задачи. Об этом заявили в Минобороны России по случаю Дня Сухопутных войск.

"Приобретенный в ходе СВО богатый боевой опыт позволяет Сухопутным войскам выполнять любые поставленные задачи. Это показывают успешные действия соединений и воинских частей Сухопутных войск при прорыве подготовленной обороны противника, в овладении городами и крупными населенными пунктами, в быстрой организации обороны и последующем переходе в наступление", - сказали в ведомстве.

Огромным прорывом стало насыщение войск беспилотными средствами разведки, отметили в Минобороны. Новым в тактике действий стало массовое использование БПЛА не только для ведения разведки, но и для поражения противника. Танки и боевые машины пехоты по-прежнему успешно применяются в качестве бронегрупп для отражения атак противника и поддержки штурмовых подразделений.

Как уточнили в МО РФ, отход от классических форм ведения боевых действий в условиях значительного роста возможностей средств разведки, управления и огневого поражения противника привел к поиску и внедрению новых способов применения артиллерии, таких как маневренно-огневые, выжидательно-огневые и позиционно-огневые действия. Их сущность заключается в занятии огневой позиции, выполнении задачи, немедленном оставлении позиции и выполнении противоогневого маневра.

История праздника

1 октября согласно указу президента РФ №549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" в России отмечается День Сухопутных войск.

В 1550 году в этот день царь Иван IV (Грозный) издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", чем было положено начало создания первого на Руси постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Длительное время Сухопутные войска являлись единственной вооруженной силой страны. На всех этапах существования государства они играли важнейшую, часто решающую роль в достижении победы над врагом, защите интересов отечества.

Сегодня Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению вид Вооруженных сил Российской Федерации, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ.

Объединения и соединения Сухопутных войск входят в состав военных округов и составляют основу группировок войск на стратегических направлениях, причем качественный и количественный состав войск постоянно совершенствуется с учетом вновь возникающих геополитических угроз. 

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