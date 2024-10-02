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ТАСС

В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники

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Дистанционно управляемый «Уран-9» – самый крупный из числа необитаемых боевых аппаратов сухопутных войск, демонстрировавшихся на форуме «Армия». Фото Владимира Карнозова
Дистанционно управляемый «Уран-9» – самый крупный из числа необитаемых боевых аппаратов сухопутных войск, демонстрировавшихся на форуме «Армия». Фото Владимира Карнозова.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 6 тысяч новых и модернизированных основных образцов вооружения и военной техники планируется поставить до конца года в Сухопутные войска РФ. Об этом сообщили в Минобороны России по случаю Дня Сухопутных войск.

"В результате тесного взаимодействия главного командования Сухопутных войск с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в целях обеспечения потребностей СВО существенно увеличен объем поставок в воинские части и подразделения Сухопутных войск современного вооружения. До конца текущего года планируется поставить более 6 тысяч новых и модернизированных основных образцов вооружения и военной техники", - сказали в Минобороны. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
02.10.2024 09:30
А кстати, куда этот объект "пропал" после Сирии. Скорее всего разработчики не хотят рисковать после "дебюта" "Абрамсов" и "Леопардов" на СВО. Пока не будет "прорывных" разработок защиты от дронов, скорее всего так и будет.
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