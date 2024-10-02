В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 6 тысяч новых и модернизированных основных образцов вооружения и военной техники планируется поставить до конца года в Сухопутные войска РФ. Об этом сообщили в Минобороны России по случаю Дня Сухопутных войск.

"В результате тесного взаимодействия главного командования Сухопутных войск с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в целях обеспечения потребностей СВО существенно увеличен объем поставок в воинские части и подразделения Сухопутных войск современного вооружения. До конца текущего года планируется поставить более 6 тысяч новых и модернизированных основных образцов вооружения и военной техники", - сказали в Минобороны.