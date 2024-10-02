Собрать «Одуванчики»: в серию запустили БПЛА для охраны стратегических объектов

Его отличительная особенность — соосная схема несущих винтов

В России началось серийное производство беспилотников серии «Одуванчик», выяснили «Известия». Новинка может зависать в одной точке на 40 минут, в том числе в сложных погодных условиях — даже во время ливня и при порывах ветра до 18 м/с. Для дрона также разработан транспортно-пусковой комплекс «Ампель» — он способен выступать, в том числе, в роли зарядной и обогревающей при низких температурах станции. Новый дрон может быть эффективен как для разведки, так и для охраны стратегически важных объектов, отметили эксперты.

Как работают БПЛА с соосной схемой вращения

Беспилотная авиационная система (БАС) серии «Одуванчик» — это дрон, выполненный по соосной схеме вращения несущих винтов. Он предназначен для мониторинга земли или поверхности моря. Максимальная скорость горизонтального полета — до 100 км/ч. Полезная нагрузка — от 1 до 3,2 кг.

— Основное преимущество соосной схемы БПЛА в том, что у него одна точка опоры. Она находится между лопастями, — рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по развитию компании-разработчика дрона, АО «Атри» Руслан Ляпин. — Благодаря этому его можно использовать при силе ветра до 18 м/с и ливнях. Это по его официальным характеристикам, а на стендовых испытаниях он выдерживал и до 40 м/с.

Фото: пресс-служба АО «Атри» Источник изображения: iz.ru

Для взлета «Одуванчику» не требуется катапульта — только свободное пространство полтора на полтора метра. Запуск БАС можно выполнять как с руки, так и из транспортно-пусковой установки, расположенной на земле, на гусеничном и колесном транспорте или с морского объекта.

Кроме того, недавно был представлен транспортно-пусковой комплекс (ТПК) «Ампель» — он позволяет комплексно использовать БАС серии «Одуванчик» для автоматического мониторинга периметров объектов или линейных промышленных коммуникаций.

— Это позволяет нам разметить «Ампель» по периметру объекта, который нужно охранять. В частности, вдоль железнодорожного полотна или протяженных мостов. Это даст возможность постоянно подзаряжать дрон и держать его в тепле во время облета и наблюдения за местностью с выдачей обратной связи на пост дежурного оператора, — отметил Руслан Ляпин.

«Ампель» Источник изображения: Фото: пресс-служба АО «Атри» ​

«Одуванчик» может выполнять задачу в режиме одиночного полета или в составе группы. Время его автономного полета — до 40 минут, после он возвращается в транспортно-пусковой комплекс на подзарядку. На смену ему из «Ампель» вылетает такой же беспилотник и продолжает наблюдения за местностью.

Представители ВС РФ уже проявляли интерес к дрону, рассказал представитель компании.

В 2024 году БАС «Одуванчик-3» был включен в реестр Минпромторга и в рамках гражданского госзаказа будет поставлен для Рослесхоза Владимирской области.

Как эксперты оценивают беспилотники серии «Одуванчик»

БАС серии «Одуванчик» могут стать основой системы наблюдения, способной размещаться на большом количестве мобильных платформ, предположил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Еще в середине XX века многие страны пытались использовать вертолеты для наблюдения с кораблей за подводными лодками за горизонтом — есть они там или нет, — напомнил он. — А сейчас мы имеем дело с относительно малогабаритным устройством, которое можно разместить в небольшом выносном и переносном контейнере. Важно также обеспечить защищенную от помех связь между этим аппаратом и оператором. Как вариант, оснастить дрон оптоволоконной системой связи.

Кроме того, по словам эксперта, за счет того, что у него малые габариты, «Одуванчик» будет сложно поразить.

Фото: пресс-служба АО «Атри» Источник изображения: iz.ru

— Он еще, скорее всего, менее заметен в инфракрасном спектре, — предположил Дмитрий Корнев. — Надо посмотреть, какой у него двигатель. Если поршневой, то все-таки нагрев есть, но из-за маленького размера самого дрона не настолько мощный, чтобы создавать серьезное тепловое излучение.

Соосная схема уже отработана на вертолетах, в частности на Ка-52, морских Ка-27, рассказал «Известиям» капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— Аппараты с соосной системой могут летать назад и вперед, могут зависать в одной точке, — пояснил он. — Это важно, так как они могут зафиксировать изображение, снять и передать оператору. И не только при проведении боевых действиях, но и при охране объектов, которые имеют важное стратегическое значение. В частности, туда, куда пробирается враг. Они помогут охране увидеть кто подлетает, как подлетает. Наш президент говорил, что в этом году производство беспилотников было увеличено в разы. Поэтому к концу года, я думаю, мы сможем выйти на паритет с врагом или будем его превосходить в этой сфере.

В чем преимущество дронов на водороде

Сейчас в России разрабатывается много БПЛА разного типа. Среди них больше всего тактических дронов, в частности «Известия» писали, что был создан беспилотник, использующий в качестве источника энергии водородный топливный элемент.

Фото: пресс-служба АО «Атри» Источник изображения: iz.ru

Главное преимущество таких беспилотников в том, что они, в отличие от аппаратов с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), не вибрируют при полете, благодаря чему возможна установка чувствительного оборудования. Кроме того, не оставляют тепловой и топливный след, из-за чего их маршрут невозможно отследить. Так, например, выяснить, откуда взлетел БПЛА с ДВС, можно с помощью спектрального анализа, так как его топливный след остается в воздухе до шести часов. Об этом «Известиям» рассказал разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев.

Дрон также можно использовать в зоне боевых действий, для него создана заправка контейнерного типа. Станция позволяет заправить топливный баллон водородом давлением до 350 бар менее чем за пять минут.

С полной заправкой БПЛА может оставаться в воздухе более двух часов. Замена заранее заправленных баллонов может осуществляться не более чем за 20 секунд, после чего дрон опять готов выполнять поставленную задачу. Кроме того, он может работать на высоте свыше 2 тыс. м. В совокупности с высокочувствительной оптикой это делает его незаменимым помощником в разведке, отметил Владимир Зиновьев.

Юлия Леонова

Богдан Степовой