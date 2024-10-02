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ТАСС

РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах

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Здание правительства в Гааге. Архивное фото
Здание правительства в Гааге. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Phil Nijhuis

Голландские власти пытаются подорвать единственную сферу, где Запад с Россией еще сотрудничают, отметили в диппредставительстве в Гааге

ГААГА, 30 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Гааге выразило сожаление в связи с тем, что российским космонавтам не дали визы для участия в международной конференции в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в X (ранее Twitter).

"Этим Нидерланды пытаются подорвать единственную сферу, где Россия и Запад все еще сотрудничают, - отметили в посольстве. - Эта акция не только указывает на то, что западные правительства используют любую возможность, чтобы попытаться навредить нашей стране, но и явно демонстрирует их лицемерие".

В этом контексте в диппредставительстве напомнили, что всего неделю назад в Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз", на котором с МКС вернулись двое россиян и американка.

Ранее телеканал NOS сообщил, что Нидерланды не дали визы российским космонавтам для участия в очередном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который проходит с 29 сентября по 6 октября в голландском городе Нордвейке. Участие в нем принимают около 70 астронавтов со всего мира. Нидерланды на нем представляет Андре Кёйперс, совершивший два полета и пробывший на МКС в общей сложности более 200 дней. 

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Страны
Казахстан
Нидерланды
Россия
США
Проекты
МКС
2 комментария
№1
02.10.2024 10:46
Надо не сожаление выражать (в этом и других, подобных случаях), а проводить ответные, адекватные мероприятия.
Не может быть, что нет таких мер. Или боятся чего-то?
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№2
02.10.2024 11:50
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
а проводить ответные, адекватные мероприятия.
    Ага, устроить космическую конференцию, и не пригласить голландцев. Но туда приедут, разве что, из Буркина фасо и талибы)))
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