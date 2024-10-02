Кому какое дело до российского истребителя-невидимки, когда есть Су-35? (The National Interest, США)

Су-35 — лучший истребитель для завоевания господства в воздухе из имеющихся в наличии у России на сегодняшний день, пишет TNI. Его уже прозвали "апофеозом четвертого поколения".

Себастьен Роблин

Благодаря своей сверхманервенности Су-35 не имеет аналогов в воздушном бою. Тем не менее, грядущие столкновения в воздухе с использованием новейших ракет (Р-77, "Метеоры", AIM-120), возможно, развернутся на обширных территориях, и даже в ближнем бою будут применяться универсальные ракеты наподобие AIM-9x и Р-74, которые не требуют непосредственного наведения на цель. Тем не менее, скорость Су-35 (а она способствует и скорости выпущенной ракеты) вкупе с высокой допустимой нагрузкой означают, что самолет хорошо покажет себя и в бою без зрительного контакта с целью. Вместе с тем, маневренность и средства радиоэлектронной борьбы помогут Су-35 избежать ракет противника.

Отличаясь своей непревзойденной маневренностью, Су-35 практически догнал свои западные аналоги, такие как F-15, в том, что касается электроники и вооружений. Но даже при том, что Су-35 наверняка окажется смертоносным для F-15, "Еврофайтера" и "Рафаля", его способность соревноваться на равных с истребителями пятого поколения, такими как F-22 и F-35, вызывает вопросы.

Предыстория

Су-35 — это дальнейшее развитие платформы Су-27, разработанной в ходе заключительной стадии холодной войны как конкурент F-15. Это был тяжелый двухмоторный многоцелевой истребитель, сочетающий отличную скорость и прекрасную боевую нагрузку с маневренностью в воздушном бою.

В 1989 году Су-27 ошеломил публику на Парижском авиашоу, продемонстрировав "кобру" Пугачева — маневр, при котором истребитель резко задирает нос вплоть до отклонения назад на 120 градусов, однако сохраняет прежнее направление полета.

Несмотря на широкий экспорт по всему миру, Су-27 пока не сталкивался с западными истребителями в прямом бою, однако отлично зарекомендовал себя на службе у Эфиопии в ходе приграничной войны с Эритреей, сбив 4 МиГа-29 противника без единой потери. Применялся истребитель и для наземных атак.

История же разработки Су-35 гораздо сложнее. Модернизированная версия Су-27 с закрылками в передней части фюзеляжа, названная Су-35, впервые появилась в 1989 году. Однако это была еще не современная модель с таким же обозначением. Всего было выпущено 15 таких истребителей. Двухместный Су-30 — еще одна модернизация Су-27 — был запущен в серию и пошел на экспорт почти в дюжину стран.

Правильное наименование нынешней модели, уже без закрылок — Су-35С. Это наиболее передовой самолет из всей семьи Су-27. Разработка истребителя началась в 2003 году на заводе в Комсомольске-на-Амуре, ведущем производственном предприятии холдинга "Сухой". Первые прототипы появились в 2007 году, а серийное производство началось в 2009-м.

Корпус и двигатели

Семейство Су-27 отличается сверхманервенностью. Это значит, что данные самолеты предназначены для выполнения контролируемых маневров, невозможных при использовании стандартных аэродинамических механизмов. В Су-35 это частично достигается за счет двигателей с отклонением вектора тяги: сопла его турбореактивных АЛ-41Ф1С, разработанных НПО "Сатурн", могут во время полета смотреть в разные стороны — что облегчает самолету переворот через крыло и рыскание. Лишь один из действующих западных истребителей — F-22 — может похвастать аналогичными возможностями.

Благодаря этому Су-35 также может достигать очень высоких углов атаки. Другими словами, самолет может двигаться в некотором направлении, даже если его нос направлен совсем в другую сторону. Высокий угол атаки облегчает нацеливание на ускользающую цель и выполнение сложных маневров.

Эти маневры могут прийтись как нельзя более кстати при уклонении от ракет или в воздушном бою накоротке — хотя самолет при этом и переходит в низкоэнергетическое состояние.

Максимальная скорость Су-35 на больших высотах достигает 2,25 Мах (что равно F-22 и превосходит F-35 или F-16). Кроме того, самолет имеет превосходное ускорение. Однако вопреки первоначальным заявлениям, Су-35, похоже, неспособен выполнять сверхзвуковой крейсерский полет при полной боевой загрузке без использования форсажа. Его рабочий потолок составляет порядка 18 тысяч метров — наравне с F-15 и F-22 и на три тысячи метров выше, чем у "Супер Хорнет", "Рафаля" и F-35.

Запасов горючего у Су-35 хватает на 3 500 километров, при этом дальность полета может быть увеличена до 4 500 километров благодаря внешним топливным бакам. Срок службы как титанового планера, более легкого по сравнению с предшественниками, так и моторов был значительно повышен — до 6 000 и 4 500 летных часов соответственно. Для сравнения, заявленный срок эксплуатации F-22 и F-35 — 8 000 часов.

Планер Су-35 не отличается малой заметностью. Тем не менее, изменения, внесенные в конструкцию воздухозаборников и фонаря, а также применение материалов, поглощающих радиолокационное излучение, значительно снижают эффективную площадь отражения. По данным одной статьи, она колеблется между 1 и 3 метрами. Но даже при значительно суженном диапазоне обнаружения истребителем-невидимкой в полном смысле этого слова Су-35 не является.

Вооружение

Су-35 имеет от 12 до 14 держателей и узлов подвески вооружения, что обеспечивает самолету превосходный набор вооружений по сравнению c F-15C и F-22 (у них держателей по восемь) или даже F-35, у которого имеется четыре ракеты внутрикорпусного расположения.

На дальних дистанциях Су-35 может использовать ракеты радиолокационного самонаведения K-77M, имеющие заявленную дальность свыше 190 километров.

В воздушном бою на более коротких дистанциях ракета Р-74 с инфракрасным управлением может быть выпущена непрямой наводкой: благодаря оптическому прицелу, установленному на шлеме, пилот может нанести удар по противнику в диапазоне до 60 градусов. Р-74 обладает дальностью действия свыше 40 километров и также имеет режим отклонения вектора тяги.

Арсенал Су-35 класса "воздух-воздух" дополняют ракета Р-27 средней дальности и Р-37 высокой дальности (рассчитанная против систем дальнего радиолокационного обнаружения и самолетов-заправщиков в условиях радиоэлектронной войны).

Наконец, на Су-35 установлена 30-миллиметровая пушка со 150 снарядами на случай ближнего боя или атаки с бреющего полета.

Грузоподъемность Су-35 рассчитана почти на восемь тысяч килограммов боеприпасов класса "воздух-земля". Исторически сложилось так, что высокоточное оружие Россия по сравнению с военно-воздушными силами Запада применяет ограниченно. Тем не менее, возможности для широкомасштабного использования такого оружия существуют, если это допускается военной доктриной и запасами вооружений.

Датчики и электронное оборудование

Наиболее значительные улучшения Су-35 по сравнению с предшественниками произошли на аппаратном уровне. Истребитель оснащен мощным комплексом радиоэлектронного противодействия Л175М "Хибины", который предназначен для искажения радиолокационных волн и создания помех при наведении ракет противника, что значительно повышает безопасность самолета.

Предполагается, что радар Су-35 "Ирбис-Е" с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием окажется наиболее эффективным против самолетов-невидимок. По заявленным данным, он может отслеживать до трех десятков воздушных целей с радиальным поперечным сечением от трех метров в радиусе 400 километров, а также более мелких целей с поперечным сечением от сантиметров в радиусе 80 километров. Однако радары с пассивной антенной решеткой легче обнаружить и заглушить, чем их активные аналоги, использующиеся западными истребителями в настоящее время. "Ирбис" также имеет режим работы "воздух-земля", в котором может отслеживать до четырех наземных целей для атаки высокоточным оружием.

Дополнением к радару служит оптико-локационная система ОЛС-35. Она включает в себя тепловизор, осуществляет сопровождение цели и обладает радиусом действия в 80 километров — представляя собой потенциальной угрозу для самолетов-невидимок.

Существующие подразделения и будущие покупатели

В настоящий момент на вооружении ВВС России находятся лишь 48 истребителей Су-35. Еще 50 было заказано в январе 2016 года и будут выпускаться по 10 штук в год. Четыре истребителя были развернуты в Сирии в январе этого года после того, как турецкий F-16 сбил российский Су-24. Задача вооруженных ракетами класса "воздух-воздух" Су-35 заключалась в том, чтобы дать понять, что российские войска представляют собой угрозу и в воздушном пространстве.

Китай заказал двадцать четыре самолета Су-35 стоимостью два миллиарда долларов, но от дальнейших закупок, скорее всего, воздержится. Считается, что интересы Пекина состоят главным образом в копировании турбореактивных двигателей Су-35 с отклоняемым вектором тяги для последующего их использования в собственных разработках. На вооружении ВВС НОАК уже стоит Шеньян J-11, копия Су-27.

Попытки выйти с Су-35 на международный рынок — включая Индию и Бразилию — по существу провалились. Тем не менее, недавно о своем желании приобрести восемь истребителей заявила Индонезия, однако подписание контракта раз за разом откладывается. Сообщалось также о намерениях Алжира приобрести десять истребителей за 900 миллионов долларов. В числе потенциальных клиентов также называются Египет, Венесуэла и Вьетнам.

Заявленная цена Су-35 колеблется между 40 и 65 миллионами долларов. В экспортных же контрактах фигурирует цена, превышающая 80 миллионов долларов.

Против истребителей пятого поколения

Су-35 по меньшей мере сопоставим с лучшими западными истребителями четвертого поколения — если не превосходит их. Сможет ли он конкурировать с пятым поколением истребителей-невидимок, таких как F-22 или F-35 — и если да, то насколько успешно — пока что большой вопрос.

Благодаря своей сверхманервенности Су-35 не имеет аналогов в воздушном бою. Тем не менее, грядущие столкновения в воздухе с использованием новейших ракет (Р-77, "Метеоры", AIM-120), возможно, будут происходить на обширных территориях, и даже в ближнем бою будут применяться универсальные ракеты наподобие AIM-9x и Р-74, которые не требуют наведения на цель. Тем не менее, скорость Су-35 (а она способствует и скорости ракеты) вкупе с высокой допустимой нагрузкой означают, что самолет хорошо покажет себя и в бою без зрительного контакта с целью. Вместе с тем, маневренность и средства радиоэлектронной борьбы помогут Су-35 избежать ракет противника.

Более серьезная проблема заключается в том, что мы можем предугадать, сколь эффективной окажется технология малой заметности против высокотехнологичного противника. Оказавшись лицом к лицу с Су-35, истребитель-невидимка F-35 попадет в серьезную передрягу — но каковы шансы, что у российского истребителя при всей его скорости и маневренности вообще получиться обнаружить F-35 и приблизиться к нему на расстояние ближнего боя?

По мнению ВВС США, истребители-невидимки смогут обнаруживать противника на расстоянии до 160 километров и выпустить по нему целый град ракет, на который противник не сможет ответить, пока не подберется ближе — в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения. Сторонники российского истребителя парируют, что Су-35 сможет полагаться на наземные радары с узкой полосой пропускания, а также бортовую ИК поисково-следящую систему и радар с пассивной антенной решеткой. Однако эти технологии считаются несовершенными и в большинстве случаев не могут служить для наведения вооружения.

Очевидно, что у обеих сторон имеются значительные экономические и политические стимулы настаивать на своей правоте. Хотя технические достоинства обеих школ заслуживают того, чтобы рассматривать их в деталях, окончательно разрешится вопрос, скорее всего, лишь в ходе боевых испытаний. Кроме того, на исход воздушного боя влияет и ряд других факторов, таких как вспомогательное вооружение, профиль полета и уровень подготовки пилотов.

Может, Су-35 и правда лучший истребитель ближнего боя за всю реактивную эру, но хватит ли его характеристик и обширной оружейной базы для обеспечения превосходства в воздухе в эпоху технологии малой заметности — это еще вопрос.