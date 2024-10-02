У США нет "магического средства", чтобы обратить конфликт в пользу Украины

Вашингтон рассматривает оказываемую поддержку комплексно и оценивает, как каждый поставляемый вид оружия повлияет на ситуацию на поле боя, отметил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают "магическим средством", которое позволило бы Украине направить ход конфликта в нужное для себя русло. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы с вами уже говорили о других системах и тактиках, которые вы воспринимаете как магическое средство, способное изменить ход конфликта. Но, я думаю, мы всегда четко заявляли, что видим это не так", - сказал он.

Миллер добавил, что Вашингтон рассматривает оказываемую Киеву поддержку комплексно и оценивает, как каждый поставляемый вид оружия повлияет на ситуацию на поле боя и стратегию Украины в целом.