Зеленский отправился в США за поддержкой. А его важнейший союзник пожимает плечами (The Wall Street Journal, США)

WSJ: помощь Украине скоро сойдет на нет, судя по холодному приему в Нью-Йорке

Окно возможностей для Украины неумолимо сужается, пишет WSJ. Восточный фронт трещит по швам, а "план победы" Зеленского восприняли с большими сомнениями. Действительно, просто прекрасные обстоятельства, чтобы наконец "принудить Россию" к мирным переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора.

Джеймс Марсон (James Marson), Александр Уорд (Alexander Ward), Лара Селигман (Lara Seligman)

Статья написана при участии Алекса Лири (Alex Leary).

Прохладный прием, оказанный на этой неделе Владимиру Зеленскому в Нью-Йорке, показал, что окно возможностей для Украины после двух с половиной лет боевых действий неумолимо сужается.

Курсируя между Нью-Йорком и Вашингтоном для встреч в верхах, Зеленский рекламировал свой "план победы" — последнюю попытку заручиться дополнительными поставками оружия и гарантиями безопасности от США и союзников, чтобы надавить на Россию.

Но должностные лица администрации Байдена давно опасаются решительных шагов, в которых Москва могла бы заподозрить эскалацию. На сей раз они отреагировали скептически и запросили больше подробностей. Президент Байден выделил новый транш военной помощи из уже одобренных средств, но главную просьбу Зеленского не удовлетворил и бить по России ракетами большей дальности так и не разрешил.

Тем временем бывший президент Дональд Трамп после встречи с Зеленским в пятницу повторил, что его приоритет — как можно скорее завершить конфликт "справедливой сделкой для обеих сторон", не вдаваясь в подробности, как именно он собирается этого достичь. Трамп ранее отказался сказать открытым текстом, желает ли он Киеву победы, а на сей раз подчеркнул, что у него "очень хорошие отношения" как с президентом России Владимиром Путиным, так и с прибывшим недавно лидером Украины.

"Надеюсь, что наши отношения лучше [чем отношения Трампа и Путина]", — заявил Зеленский Трампу при встрече.

Трудности Зеленского с дальнейшей поддержкой США, важнейшего иностранного покровителя, сулят его стране опасный путь вперед.

На главном поле боя ВСУ столкнулись с самой серьезной ситуацией за последние месяцы. На восточном фронте они оказались в меньшинстве и, уступая противнику по вооружению и численности, отступают под беспощадными российскими атаками. Российские войска продвигаются по нескольким направлениям 1300-километровой линии фронта и предприняли опасный рывок к Покровску (Красноармейск) — ключевому логистическому узлу ВСУ. Это позволит Москве достичь своей главной цели — "захватить" всю Донецкую область, которую Кремль уже провозгласил частью России.

Украинские войска наносят наступающим тяжелые потери, но с трудом сдерживают силы страны с вчетверо бóльшим населением. Зеленский убежден, что для того, чтобы ослабить натиск вдоль всей линии фронта, Украине потребуется разрешение на удары по территории России поставленными США и Европой ракетами большей дальности.

Байден отказался снять ограничения, несмотря на открытые призывы Киева и европейских союзников, а также ряда конгрессменов — опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации конфликта с Россией.

При этом Байден пообещал продолжить поддержку Украины, выделив новый пакет военной помощи на сумму почти восемь миллиардов долларов. Вице-президент Камала Харрис встретилась с Зеленским в Белом доме отдельно и также пообещала дальнейшую поддержку.

В знак своей растущей обеспокоенности ситуацией некоторые европейские союзники призвали США к более решительным действиям.

Президент Финляндии Александр Стубб и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявили в интервью, что угрозы Путина про эскалацию — скорее, блеф, и предположили, что мало что изменится, если США позволят Украине бить по России ракетами большей дальности.

Даже если Москва пойдет на эскалацию, сказал Ландсбергис, данное решение — все равно необходимый риск, поскольку "это война, которую необходимо выиграть". Худшим исходом изо всех возможных он назвал поражение Украины.

Члены НАТО убеждены, что Украине понадобится значительно больше оружия, а также такие гарантии безопасности, чтобы остановить стремление России победить, — а их может предоставить лишь альянс.

"Полагаю, что теперь, после двух с половиной лет боевых действий в Европе, стало ясно, что речь в первую очередь не об Украине, а о России и ее имперских замашках", — заявила в интервью премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Без значительного наращивания количества и мощности поступающего на Украину оружия заявленная цель Зеленского вернуть всю занятую территорию, а это около одной пятой Украины, кажется весьма отдаленной. За последние месяцы он несколько изменил риторику и сосредоточился на необходимости обеспечить Украине достаточную поддержку, чтобы "принудить Россию к миру", как он выразился в своей речи в ООН в минувший вторник. Ранее ВСУ развернули внезапный контрудар, вторгнувшись на территорию России впервые со Второй мировой войны, в попытке обеспечить Киеву рычаг для влияния на Москву.

После встречи с Трампом в пятницу Зеленский заявил, что они нашли общий язык. "У нас общее мнение, что конфликт на Украине должен прекратиться. Путин победить не может. Победить должна Украина", — сказал он.

Трамп предположил, что обе стороны хотели бы прекращения боевых действий, и повторил свое давнее убеждение, что сможет договориться о быстром урегулировании. Чиновники на Украине и в Европе опасаются, что это под этим может подразумеваться резкое прекращение поддержки Украины, чтобы принудить ее к сделке с Россией — сколь угодно невыгодной.

Даже республиканцы, обычно поддерживающие Украину, заговорили более уклончиво — в тон Трампу.

"Реальность такова, что конфликт на Украине закончится путем переговоров", — заявил в воскресной передаче "Встреча с прессой" в эфире телеканала NBC News Марко Рубио из Флориды, верховный республиканец в сенатском комитете по разведке и бывший кандидат в вице-президенты.

Тем временем Путин не проявил никакого интереса к мирным переговорам — разве что с тем, чтобы навязать Украине условия, которые лишат ее территории и фактически превратят ее в вассальное государство.

Вернувшись на Украину, Зеленский в воскресенье заявил, что 14 человек получили ранения в результате российского авиаудара по Запорожью. Он сказал, что Россия ежесуточно сбрасывает около ста крупных планирующих бомб, назвав это "ежедневным террором".

"Это постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что Украине нужно больше возможностей дальнего действия, больше противовоздушной обороны и больше санкций против России", — сказал он.