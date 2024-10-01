Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам РФ

Пока не все согласны с этой мерой, подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Об этом он сообщил в своем еженедельном блоге.

"Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!", - написал он.

При этом он отметил, что "пока не все согласны с этой мерой". "Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой", - добавил он.