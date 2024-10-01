15 лет назад МиГ-29К и МиГ-29КУБ совершили полеты с ТАВКР «Кузнецов»

В конце сентября 2009 г. ОАО «РСК «МиГ» успешно провело на тяжелом авианесущем крейсере (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов" летные испытания корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ, серийно выпускаемых по заказу ВМС Индии.

В рамках испытаний самолеты МиГ-29К и МиГ-29КУБ 28 и 29 сентября 2009 г. совершили несколько посадок и взлетов на палубе крейсера, находящегося в Баренцевом море.

В ходе испытательных полетов самолеты пилотировали летчики-испытатели РСК «МиГ» Михаил Беляев, Павел Власов, Николай Диордица и летчик-испытатель ВВС России полковник Олег Спичка. За ходом испытаний наблюдали представители заказчика.

Николай Диордица, Павел Власов, Михаил Беляев.

Летные испытания МиГ-29К/КУБ на ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов" подвели итог большой работы по созданию в России нового истребителя корабельного базирования.

Корабельные истребители МиГ-29К (одноместный) и МиГ-29КУБ (двухместный) – многофункциональные самолеты поколения «4++», предназначенные для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием днем и ночью в любых погодных условиях.

Первый полет опытного истребителя МиГ-29КУБ состоялся в январе 2007 г. Серийный самолет впервые поднялся в воздух в марте 2008 г.

Истребители МиГ-29К/КУБ отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками и повышенной надежностью агрегатов, систем и узлов. По сравнению с ранее выпускавшимися истребителями, летный ресурс МиГ-29К/КУБ увеличен более чем в 2 раза, а стоимость летного часа снижена почти в 2,5 раза.

Бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-29К/КУБ строится по принципу открытой архитектуры. На истребителе установлена многофункциональная многорежимная импульсно-доплеровская бортовая радиолокационная станция (БРЛС) "Жук-МЭ. По сравнению с радарами предыдущего поколения, она имеет больший диапазон углов обзора по азимуту, увеличенную вдвое дальность обнаружения, меньшую массу и более высокую надежность. БРЛС «Жук-МЭ» обеспечивает сопровождение до 10 воздушных целей и одновременный обстрел ракетами четырех из них.

МиГ-29К/КУБ оснащаются современной многоканальной оптико-локационной станцией и системой целеуказания пассивным головкам самонаведения противорадиолокационных ракет.

В состав комплекса вооружения входят управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», корректируемые авиабомбы, неуправляемые ракеты, авиационные бомбы и встроенная 30-мм пушка. По требованию заказчика в состав вооружения могут вводиться новые образцы авиационных средств поражения.

Для МиГ-29К/КУБ разработан полный набор технических средств обучения, включающий комплексный тренажер с системой подвижности.

Валерий Агеев