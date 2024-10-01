Бербок выступила за передачу Киеву ракет Taurus вопреки позиции Шольца

Министр иностранных дел ФРГ отметила, что в правительстве нет единой позиции по этому вопросу

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за передачу Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее неоднократно отвергал это предложение.

"Что касается [поставок] Taurus, <...> сейчас по этому вопросу нет единства [в правительстве], вот почему мы не отправляем их. У меня есть свое мнение на этот счет, но мы коалиция, поэтому нам надо принять общее решение", - сказала она в интервью агентству Bloomberg. При этом глава внешнеполитического ведомства добавила, что сама "конечно же" отправила бы крылатые ракеты Киеву.

20 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства Германии неоднократно заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой "серьезный риск эскалации". Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.

12 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркивал в беседе с журналистами, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отмечал, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.