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«Калашников» отгрузит станков на сумму свыше полмиллиарда рублей по России и в Беларусь

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Станок серии 250ИТВМ
Станок серии 250ИТВМ.
Источник изображения: Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» в полном объеме исполнит в 2024 году контракты по выпуску и поставкам высокоточных универсальных станков серии 250ИТВМ на общую сумму свыше полмиллиарда рублей в адрес 20 отечественных компаний, а также в Республику Беларусь, с которой предприятие заключило контракты на изготовление данного оборудования. Отметим, что соглашения с белорусами заключены на два года и предполагают отправку им станков партиями.

«Калашников» — единственный на территории Российской Федерации официальный производитель станков серии 250ИТВМ, в т.ч. моделей с ЧПУ, которые являются универсальным решением для оснащения приборостроительных и машиностроительных производств.

«Объемы станкостроительного производства выросли в два раза на предприятии за последний год. В условиях импортозамещения прогнозируем увеличение спроса на наше оборудование с ЧПУ. Только на 24-ой международной специализированной выставке „Металлообработка-2024“ мы достигли предварительных договоренностей с более чем 200 потенциальными заказчиками на поставку им оборудования, оснастки и шарико-винтовых передач собственного производства», — подчеркивает управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников.

Напомним, что «Калашников» подтвердил в 2023 году статус «Российская промышленная продукция» на высокоточные станки серии 250ИТВМ и станки с числовым программным управлением ИТ-42. Спрос на них неуклонно растет, что также способствует модернизации производственных мощностей дивизиона станкостроения концерна и разработке новых изделий, которые востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Концерн Калашников
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