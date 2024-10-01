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ТАСС

Столтенберг: мирного соглашения по Украине не может быть без гарантий безопасности Киеву

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo/ Stephanie Scarbrough

Западные страны во главе с США должны обеспечить Украине такие условия, чтобы "цена возобновления войны была слишком высока", отметил генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Мирное урегулирование на Украине должно включать в себя условия о гарантиях безопасности Киеву со стороны западных стран. С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

"Когда какая-либо линия согласована - будь то международно признанная граница или иная линия прекращения огня, - мы должны быть уверены в том, что война закончится именно на ней", - сказал он. По его мнению, западные страны во главе с США должны обеспечить Украине такие гарантии безопасности, чтобы "цена возобновления войны была слишком высока". Столтенберг также добавил, что пока "нет никакой серебряной пули", способной изменить ход специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом, заявив ранее, что намерен обсудить с ним некий план завершения конфликта, "план победы", так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ограничился лишь констатацией того, что Соединенные Штаты изучат предложенный Киевом план.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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