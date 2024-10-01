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ТАСС

Украинский военный заявил, что ВС РФ эффективнее уничтожают дроны-разведчики

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Украинский FPV-дрон, подготовленный к запуску
Украинский FPV-дрон, подготовленный к запуску.
Источник изображения: Фото: REUTERS

По мнению Сергея Бескрестнова, Украина сможет противостоять российским дронам, только если нарастит производство собственных разведывательных беспилотников

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские войска быстрее украинских могут уничтожать разведывательные беспилотники. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

"Они выбьют наши крылья-разведчики быстрее, чем мы их. <...> Я уже писал два поста, пишу третий. <...> Нужны контрмеры против зенитных FPV противника", - написал он в Telegram-канале, сопроводив пост видео, на котором запечатлено уничтожение украинского беспилотника российским дроном. По мнению Бескрестнова, Украина сможет противостоять российским дронам, только если нарастит производство собственных разведывательных беспилотников.

В последнее время в интернете стали появляться сообщения об использовании дронов-камикадзе для нейтрализации разведывательных и ударных беспилотников. Как сообщали ТАСС эксперты, российские специалисты также работают над средствами защиты своих летательных аппаратов, а этот вопрос актуален для всех.

В Воздушных силах ВСУ ранее признавали, что российские разведывательные беспилотники стали существенной проблемой для украинской армии. Со своей стороны занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову рассказывал, что российские войска используют на фронте сотни FPV-дронов каждые сутки, а производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день. 

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