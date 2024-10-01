На закупку БПЛА для нацбезопасности выделят в 2025-2027 годах 1,3 млрд рублей

В 2025 году показатель составит 521,7 млн рублей, в 2026 году - 370,6 млн рублей, а в 2027 году - 427,9 млн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Закупка беспилотных систем для национальной безопасности и правоохранительной деятельности обойдется бюджету РФ в 2025-2027 годах в 1,3 млрд рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, которая опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

"Закупка беспилотных авиационных систем в 2025 году - 521,7 млн рублей, в 2026 году - 370,6 млн рублей, в 2027 году - 427,9 млн рублей", - говорится в документе в разделе "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".