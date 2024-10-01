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Интерфакс-АВН

Российская станция "Северный полюс-42" начала работу в Северном Ледовитом океане

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Переданная в эксплуатацию построенная на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404). Санкт-Петербург, 24.08.2022
Переданная в эксплуатацию построенная на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404). Санкт-Петербург, 24.08.2022.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

Санкт-Петербург. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская дрейфующая станция "Северный полюс-42" начала работу в Северном Ледовитом океане в понедельник, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Первой в ледовом научном лагере начала работать метеорологическая лаборатория, откуда по многолетней традиции на "большую землю" была отправлена первая метеосводка. Сразу после этого состоялось торжественное открытие дрейфующей станции "Северный полюс-42" - на льду в Северном Ледовитом океане полярники подняли российский триколор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под действием течений и ветра вмороженное в лед научно-экспедиционное судно "Северный полюс" и научный лагерь будут двигаться в направлении Гренландского моря. После выхода в открытую воду из пролива Фрама, предположительно, весной 2026 года судно своим ходом вернется в Мурманск.

Научная программа экспедиции "Северный полюс-42" включает более 50 различных научных проектов, направленных на изучение изменений природной среды Арктики и оценки степени уязвимости экосистем. Полученные данные могут быть использованы в сферах от улучшения прогностических моделей для судоходства до оценки влияния человека на экологию, например, изучения содержания микропластика в водах Северного Ледовитого океана.

Как сообщалось, полярная экспедиция "Северный полюс - 42" стартовала 15 сентября, когда ледостойкая платформа "Северный полюс" вышла из Мурманска. Экспедиция рассчитана до 2026 года.

Дрейфующая станция "Северный полюс-41" при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс" заработала в октябре 2022 года, экспедиция была завершена в мае 2024 года.

Платформа предназначена для круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Длина ЛСП составляет 67,8 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - не более 3,6 МВт, скорость - не менее 10 узлов. Рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учетом среднего ремонта.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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