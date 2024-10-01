Ермак заявил, что Зеленский показал лидерам G7 не все детали своего "плана"

После представления "плана" в Белом доме, Киев намерен работать над ним "со всеми союзниками", отметил глава офиса украинского президента

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил свой "план" завершения конфликта с остальными лидерами "Большой семерки", но показал им не все детали, как президенту США Джо Байдену. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, представление "плана" было "главной линией" визита Зеленского в США. При этом, в отличие от Байдена, лидерам Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, а также других стран были представлены не все детали.

"Безусловно, президент говорил про этот план и с другими лидерами, в первую очередь с лидерами "семерки", которые являются нашими мощными союзниками, рассказывая, может, не все детали, которые услышал Байден, но [этого] достаточно для того, чтобы понимать, что это за план", - сказал Ермак в телеэфире, фрагмент которого он опубликовал в Telegram-канале.

Он добавил, что теперь, после представления "плана" в Белом доме, Киев намерен работать над ним "со всеми союзниками". В то же время западные СМИ отмечают, что в Вашингтоне скептически восприняли "план". Госсекретарь США Энтони Блинкен ограничился констатацией того, что Соединенные Штаты изучат предложенный Украиной "план".

В этом же эфире Ермак рассказал, что гражданам Украины "план" также покажут в усеченном виде, так как "некоторые детали являются закрытыми".

Конкуренция с китайско-бразильским мирным планом

Несмотря на то что именно "план" Зеленского был принят скептически, Ермак убеждал в эфире, что так мировое сообщество отнеслось к бразильско-китайской мирной инициативе.

По его словам, Украина "продолжает работать" со странами, которые занимают "нейтральную позицию", призывая их встать на сторону Киева. "Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы эти страны были все-таки на стороне Украины. И я могу сказать, что этот процесс продолжается", - заявил он.

Еще 23 мая по итогам встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. 27 сентября Ван И на встрече с Аморимом в Нью-Йорке объявил о планах создания странами глобального Юга платформы "Друзья мира" для мирного разрешения украинского кризиса. По его словам, данная инициатива представляет собой "попытку Китая, Бразилии и стран глобального Юга добиться мира". Китайский дипломат добавил, что "Друзья мира" - это "не закрытая группа, а открытая платформа, она стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу". По его словам, международное сообщество должно приветствовать эту платформу.

Ранее в украинском МИД признали, что ощутили конкуренцию между продвигаемой Украиной "формулой мира" и бразильско-китайской мирной инициативой. Сам Зеленский резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может критиковать их мирные инициативы, так как решать за Киев будет Запад.