В Венгрии поддержат все инициативы по урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт стоит на стороне любых предложений, основанных на переговорах и дипломатии

БУДАПЕШТ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Венгрии выступают за любые инициативы, которые способствовали бы урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

"Венгрия поддерживает все международные инициативы, которые открывают возможность для скорейшего достижения мира", - приводит его слова портал Telex. Глава МИД добавил, что Будапешт стоит на стороне любых инициатив, которые помогли бы завершить конфликт "путем переговоров и дипломатии".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что китайско-бразильская инициатива "Друзья мира" стала продолжением попыток Венгрии добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил о создании странами глобального Юга платформы "Друзья мира" для мирного разрешения украинского кризиса. Китайский дипломат добавил, что "Друзья мира" - это "не закрытая группа, а открытая платформа, она стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу".

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал и назвал "деструктивным" план Бразилии и Китая. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может критиковать их мирные инициативы, так как решать за Киев будет Запад.