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ТАСС

Дислоцированные в Калининградской области вертолетчики отработали задачи по предназначению

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Корабельный вертолет Ка-27ПЛ
Корабельный вертолет Ка-27ПЛ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ проводили также поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств совместно с малыми противолодочными кораблями Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Экипажи порядка 10 противолодочных, поисково-спасательных вертолетов и корабельных транспортно-боевых вертолетов морской авиации Балтийского флота, дислоцированные в Калининградской области, в рамках учений отработали задачи по предназначению, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолетов отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили условные учебные атаки по морским целям условного противника на полигоне. В решении этих задач были задействованы корабельные транспортно-боевые вертолеты Ка-29 и поисково-спасательные - Ка-27ПС", - рассказали в пресс-службе.

Противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ проводили также поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств совместно с малыми противолодочными кораблями Балтийского флота, уточнила пресс-служба.

"Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в темное время суток", - отметили военные.

О вертолетах

Ка-27ПЛ - корабельный противолодочный вертолет, который предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до пяти баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах, может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Ка-27ПС - поисково-спасательный вертолет, предназначенный для поиска и спасения терпящих бедствие экипажей летательных аппаратов. Один из вариантов оборудования рассчитан на поиск спускаемых аппаратов космических кораблей и эвакуацию космонавтов.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, предназначенный для десантирования с кораблей и судов подразделений морской пехоты с вооружением, огневой поддержки морского десанта, переброски личного состава, грузов с плавбаз и судов снабжения на боевые корабли и суда ВМФ. 

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