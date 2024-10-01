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Военное обозрение

ЦАХАЛ опубликовал кадры дозаправки в воздухе своих самолетов, летящих бомбить Йемен

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Источник изображения: topwar.ru

Армия обороны Израиля опубликовала в Сети видеокадры с дозаправкой в воздухе своих самолетов, летящих бомбить Йемен. Изучив их, специалисты сделали вывод, что авиация ЦАХАЛ использовала для атак на объекты хуситов маршрут, проходящий из Эйлата через Красное море у побережья Саудовской Аравии.


Напомним, кроме бомбардировок Ливана, в результате которых уже погибли тысячи мирных жителей, Израиль регулярно наносит авиационные удары по объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. В ответ с территории этой страны периодически запускаются ракеты. Несколько раз хуситам уже удалось преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить его военные базы.

Источник изображения: topwar.ru

Эксперты, комментируя географию воздушных ударов Армии обороны Израиля, подчеркивают, что Тель-Авив, судя по всему, решил разделаться со своими противниками разом.

Некоторое время назад ЦАХАЛ превратил в руины сектор Газа, где погибли несколько десятков тысяч мирных жителей, потом переключился на Ливан, уничтожив верхушку движения «Хизбалла». Параллельно израильские самолеты регулярно «навещают» Йемен, а некоторые специалисты опасаются, что Тель-Авив отважится на нанесение превентивного удара по Ирану.

Тегеран уже более двух месяцев обещает Израилю ответить на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, однако, так и не решился на сколько-нибудь серьезную ответную акцию. Вместо этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан настойчиво ищет контактов с Западом, с молчаливого согласия которого Тель-Авив бомбит сразу несколько государств Ближнего Востока.

По мнению специалистов, одной из причин вызывающего поведения Израиля является разобщенность исламского мира. И тот факт, что авиация ЦАХАЛ пользуется воздушным пространством Саудовской Аравии, в принципе, подтверждает это утверждение.

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Страны
Израиль
Иран
Йемен
Ливан
Саудовская Аравия
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