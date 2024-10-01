На космическую деятельность в 2025-2027 годы планируется выделить из бюджета 942,3 млрд

По 10 млрд рублей в год планируется выделять на реализацию нацпроекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бюджетные ассигнования общим объемом в 942,3 млрд рублей запланированы на реализацию госпрограммы "Космическая деятельность" в период с 2025 по 2027 год, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Космическая деятельность России" запланированы в 2025 году в объеме 317 492,7 млн рублей, в 2026 году - 337 055,4 млн рублей и в 2027 году - 287 756,4 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Из записки также следует, что по 10 млрд рублей в год планируется выделять на реализацию нацпроекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Кроме того, на реализацию проекта "Сфера" в 2025 году планируется потратить 10 млрд , а в 2026 и 2027 годах - по 5,9 млрд бюджетных средств.