С крупнейшей верфи в США спросили за некачественную сварку

Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил США (HASC) расследует случаи некачественной сварки при строительстве подводных лодок и авианосцев на верфи Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Indusries.

Как сообщает USNI News, законодатели изучают, как судостроители на верфи в Вирджинии нарушили надлежащие процедуры сварки. Некачественную работу обнаружили группы по обеспечению качества в Newport News Shipbuilding, что привело к более широкому расследованию, которое потребовало уведомить Минюст США.

Верфь Newport News Shipbuilding, США Daily Press

"Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что при производстве подводных лодок и авианосцев для американского флота могли быть намеренно выполнены некачественные сварные швы, – говорится в заявлении председателя HASC республиканца Майка Роджерса. – Безопасность наших моряков – наша главная забота, и нам необходимо оценить любые риски, связанные с некачественной работой. Министерство обороны должно немедленно предоставить нашему комитету ответы".

ВМС и судостроительная компания Huntington Ingalls Indusries сейчас выясняют, какие корабли и подлодки имеют проблемы со сварными швами. Количество находящихся в эксплуатации многоцелевых атомных субмарин класса "Вирджиния", которые это затронуло, по оценке военных составляет "незначительное число". Обследование же строящихся подлодок классов "Вирджиния" и "Колумбия", а также авианосцев класса "Джеральд Форд" может продлиться в течение месяца.

Ранее в этом году группы по контролю качества на верфи в Ньюпорт-Ньюс обнаружили несоответствующие стандартам сварные швы и сообщили о нарушениях процедуры как в ВМС, так и в министерство юстиции США.

"Недавно мы обнаружили, что качество некоторых сварных швов на подводных лодках и авианосцах, строящихся здесь, не соответствует нашим высоким стандартам качества, – заявила глава верфи Newport News Shipbuilding Дженнифер Бойкин. – Больше всего нас обеспокоило, что наши специалисты осознанно нарушали процедуры сварки".

По ее словам, была немедленно собрана команда из собственных и независимых инженеров и экспертов по качеству, чтобы определить основные причины, ограничить проблему и принять немедленные меры по устранению недостатков.

В комментарии для USNI News представители компании Huntington Ingalls Indusries пояснили, что, хотя рабочие верфи нарушили правила сварки, у них не было "злонамеренного умысла" повредить подводные лодки или авианосцы.

Ни верфь, ни ВМС не сообщили, когда именно были обнаружены первые дефекты в работе.

Ранее, в 2000-х годах, американский флот проводил отдельные расследования подозрительно выполненных сварных швов на верфи Newport News Shipbuilding, которой тогда управляла компания Northrop Grumman. В 2007 году ВМС обнаружили, что сварщики использовали неправильный присадочный материал. В 2009 году военным пришлось повторно проверить сварные швы на девяти подводных лодках и четырех авианосцах после того, как инспектор верфи признался в фальсификации отчетов.

Newport News Shipbuilding считается крупнейшей частной верфью в США. Это единственный завод, производящий для ВМС США атомные авианосцы. Также предприятие, наравне с Electric Boat корпорации General Dynamics, участвует в программах поставки американскому флоту атомных подводных лодок – как стратегических, так и многоцелевых. Численность персонала превышает 23 тысячи человек.