Войти
ЦАМТО

Минобороны США подписало контракт на закупку новой партии ПКР большой дальности LRASM

155
0
0
Ракета AGM-158C LRASM на истребителе F/A-18 Super Hornet
Ракета AGM-158C LRASM на истребителе F/A-18 Super Hornet.
Источник изображения: navyrecognition.com

ЦАМТО, 30 сентября. Минобороны США объявило о заключении командованием ВВС США с Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракта на поставку дополнительных ПКР большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

Стоимость заказа составила 358,439 млн. долл. Контракт является реализацией опциона (Lot 8b) к ранее подписанному соглашению FA8682-23-C-B001 и предусматривает поставку ракет LRASM для ВВС США (на сумму 145,513 млн. долл.) и зарубежных заказчиков (на сумму 123,316 млн. долл.) в рамках программы "Иностранные военные продажи". Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и, как ожидается, будут завершены до 31 июля 2028 года.

После подписания данного контракта общая стоимость заказов в рамках программы LRASM составляет 1,146 млрд. долл.

LRASM – это разработанная в интересах ВВС и ВМС США на базе проекта КР AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER дозвуковая автономная малозаметная высокоточная противокорабельная крылатая ракета, запускаемая вне зоны действия ПВО противника.

Сохраняя формы предшественников, новая ПКР оснащена дополнительными засекреченными датчиками и оборудованием для преодоления современных систем защиты корабля и противодействия радиоэлектронным помехам, меньше зависит от внешних систем разведки, наблюдения, связи и GPS-навигации. Полуавтономные алгоритмы наведения позволяют боеприпасу даже при наличии неполных данных о цели определить ее местоположение в зонах жесткого противодействия. Помимо КР JASSM, новый боеприпас должен заменить ПКР AGM-84 "Гарпун".

ПКР оснащена проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 454 кг, многорежимным датчиком, каналом связи, усовершенствованной устойчивой к помехам цифровой системой GPS для обнаружения и поражения определенных целей в группе кораблей. Предполагается, что дальность полета ПКР LRASM составит около 300 морских миль (555 км).

На текущий момент LRASM интегрирована на борт бомбардировщика B-1B (до 24 ракет во внутреннем отсеке) и истребителя F/A-18E/F "Супер Хорнет" (до 8 ракет на подкрыльевых узлах подвески). Первая партия ракет была поставлена ВМС США в 2019 году.

Покупателем ПКР LRASM также являются ВС Австралии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
F-18
Harpoon ПКР
JASSM
LRASM
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 22:05
  • 5040
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ