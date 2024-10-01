Минобороны США подписало контракт на закупку новой партии ПКР большой дальности LRASM

ЦАМТО, 30 сентября. Минобороны США объявило о заключении командованием ВВС США с Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракта на поставку дополнительных ПКР большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

Стоимость заказа составила 358,439 млн. долл. Контракт является реализацией опциона (Lot 8b) к ранее подписанному соглашению FA8682-23-C-B001 и предусматривает поставку ракет LRASM для ВВС США (на сумму 145,513 млн. долл.) и зарубежных заказчиков (на сумму 123,316 млн. долл.) в рамках программы "Иностранные военные продажи". Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и, как ожидается, будут завершены до 31 июля 2028 года.

После подписания данного контракта общая стоимость заказов в рамках программы LRASM составляет 1,146 млрд. долл.

LRASM – это разработанная в интересах ВВС и ВМС США на базе проекта КР AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER дозвуковая автономная малозаметная высокоточная противокорабельная крылатая ракета, запускаемая вне зоны действия ПВО противника.

Сохраняя формы предшественников, новая ПКР оснащена дополнительными засекреченными датчиками и оборудованием для преодоления современных систем защиты корабля и противодействия радиоэлектронным помехам, меньше зависит от внешних систем разведки, наблюдения, связи и GPS-навигации. Полуавтономные алгоритмы наведения позволяют боеприпасу даже при наличии неполных данных о цели определить ее местоположение в зонах жесткого противодействия. Помимо КР JASSM, новый боеприпас должен заменить ПКР AGM-84 "Гарпун".

ПКР оснащена проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 454 кг, многорежимным датчиком, каналом связи, усовершенствованной устойчивой к помехам цифровой системой GPS для обнаружения и поражения определенных целей в группе кораблей. Предполагается, что дальность полета ПКР LRASM составит около 300 морских миль (555 км).

На текущий момент LRASM интегрирована на борт бомбардировщика B-1B (до 24 ракет во внутреннем отсеке) и истребителя F/A-18E/F "Супер Хорнет" (до 8 ракет на подкрыльевых узлах подвески). Первая партия ракет была поставлена ВМС США в 2019 году.

Покупателем ПКР LRASM также являются ВС Австралии.