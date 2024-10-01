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Американская пресса начинает потихоньку подводить итоги визита в США потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Обозреватели отмечают, что похвастаться главе киевского режима особо нечем. Его так называемый план победы над Россией был воспринят западными лидерами, мягко говоря, прохладно. По крайней мере, так утверждают крупные американские СМИ.
– пишет деловая газета The Wall Street Journal.
Автор материала отмечает, что главная просьба украинского лидера разрешить нанесение ударов вглубь России дальнобойными ракетами главой Белого дома удовлетворена не была.
Издание считает, что Зеленский сейчас занимается, мягко говоря, не тем, чем нужно. Пока его армия терпит поражение за поражением на Донбассе, он колесит по миру с сомнительной презентацией «плана победы».
– напоминает автор публикации.
И такое положение дел, по мнению газеты, уже остудило даже самые горячие головы в США. Даже так называемые ястребы из конгресса, которые всегда настаивали на продолжении поддержки Киева, теперь все больше принимают позицию Дональда Трампа, который заявляет о необходимости завершения конфликта.
– сказал в комментарии для The Wall Street Journal сенатор Марко Рубио.