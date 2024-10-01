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Американская пресса начинает потихоньку подводить итоги визита в США потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Обозреватели отмечают, что похвастаться главе киевского режима особо нечем. Его так называемый план победы над Россией был воспринят западными лидерами, мягко говоря, прохладно. По крайней мере, так утверждают крупные американские СМИ.

Зеленский рекламировал свой так называемый план победы – попытку получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников, чтобы иметь некоторые рычаги воздействия на Россию... Но чиновники администрации Байдена, давно опасавшиеся предпринимать шаги, которые Москва могла бы воспринять как эскалацию, выразили скептицизм и заявили, что хотели бы получить больше подробностей

– пишет деловая газета The Wall Street Journal.

Автор материала отмечает, что главная просьба украинского лидера разрешить нанесение ударов вглубь России дальнобойными ракетами главой Белого дома удовлетворена не была.

Издание считает, что Зеленский сейчас занимается, мягко говоря, не тем, чем нужно. Пока его армия терпит поражение за поражением на Донбассе, он колесит по миру с сомнительной презентацией «плана победы».

ВСУ постепенно теряют позиции... На основном поле боя на востоке страны сложилась самая серьезная ситуация за последние месяцы: украинские войска сталкиваются с превосходящими силами противника и оказываются под постоянными атаками

– напоминает автор публикации.

И такое положение дел, по мнению газеты, уже остудило даже самые горячие головы в США. Даже так называемые ястребы из конгресса, которые всегда настаивали на продолжении поддержки Киева, теперь все больше принимают позицию Дональда Трампа, который заявляет о необходимости завершения конфликта.

Реальность такова, что война на Украине закончится через переговорное урегулирование

– сказал в комментарии для The Wall Street Journal сенатор Марко Рубио.