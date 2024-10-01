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ЦАМТО

Минфин: в бюджете на 2025-2027 гг. предусмотрены значительные средства на укрепление обороноспособности страны

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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 30 сентября. Проект бюджета на 2025-2027 гг. предусматривает значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, ресурсы на это заложены, сообщил Минфин.

Правительство РФ 30 сентября внесло в Госдуму бюджетный пакет на ближайшую трехлетку.

"В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК", – сообщил Минфин.

Приоритетами бюджета на 2025-2027 годы Кабмин назвал социальную сферу, обороноспособность страны и достижение технологического суверенитета, передает "РИА Новости".

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Россия
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