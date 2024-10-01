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ТАСС

В ЕП рассказали о сторонниках мира на Украине на выгодных для РФ условиях

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Флаги Украины и ЕС у здания Европарламента
Флаги Украины и ЕС у здания Европарламента.
Источник изображения: © AP Photo / Pascal Bastien

Дискуссии на эту тему активизировались в преддверии выборов президента США, отметил Иварс Иябс

ВИЛЬНЮС, 30 сентября. /ТАСС/. Некоторые депутаты Европарламента (ЕП) выступают за достижение мира на Украине на выгодных для России условиях, хотя на словах поддерживают Киев. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на депутата ЕП от Латвии Иварса Иябса.

Он сказал, что некоторые европейские законодатели, несмотря на декларируемую ими поддержку Киева, в кулуарах ЕП призывают "о чем-то договориться" с Россией для достижения перемирия в конфликте на Украине, пускай и на "невыгодных для украинской стороны условиях". Как предположил Иябс, дискуссии на эту тему активизировались в преддверии выборов президента США в ноябре 2024 года. "К сожалению, некоторые в Европарламенте думают в таком "трампистском" направлении", - отметил он.

Иябс также выразил мнение, что риторика некоторых депутатов текущего созыва Европарламента "будет немного смещена в сторону Кремля". Он считает, что антироссийский консенсус в ЕП едва ли будет нарушен.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс выразил мнение, что результаты выборов в Европарламент указывают на усталость европейцев от украинского конфликта и на желание добиться того, чтобы лидеры их стран сосредоточились на защите собственных границ. 

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