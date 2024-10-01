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ТАСС

Алаудинов заявил ТАСС, что задачи в ходе СВО выполняются

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Командир спецназа "Ахмат" отметил, что жители Донбасса и Новороссии никогда не были отдельными от русского общества

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поставленные в ходе СВО задачи выполняются, заявил ТАСС в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Задачи в СВО выполняются, все нормально. Я считаю, что то, что мы дали людям [из Донбасса и Новороссии] возможность самим принять решение, где и с кем они хотят быть, это очень правильно в свете тех событий, которые разворачиваются сегодня в мире", - отметил он.

Алаудинов добавил, что жители Донбасса и Новороссии "никогда для нас не были отдельными от нашего русского общества". "Там проживали люди, которые всегда говорили на русском языке, считали себя русскими, и за это страдали последние 8 лет. Решение правильное, и мы должны делать все для того, чтобы люди, которые являются нашими и по духу, и по крови, были защищены от наших врагов", - отметил он.

Также он указал, что жители Донбасса и так терпели, думали, что все наладится, "ждали, пока человечество, Украина образумится и сделают так, чтобы эти люди перестали погибать каждый день под снарядами украинских формирований". "Поняв, что не то, что они не собираются поправлять эту ситуацию, а, наоборот, усугубляют - забрали у русских все, что можно было, язык, на котором говорили их предки - вынуждены были, по сути своей, вступиться и защитить наших родных людей, которые проживали на территории, которая называлась Украина. И, конечно, если население этих субъектов приняло решение о том, что оно больше уже не может находиться в составе украинской хунты, то, я считаю, что это было очень правильное решение", - добавил он.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 

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