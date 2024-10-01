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ТАСС

Песков: бюджет на трехлетку учитывает достижение целей СВО

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© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Все поручения президента Владимира Путина нашли отражение в проекте бюджета, отметил его пресс-секретарь

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Внесенный в Думу бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учитывает необходимые средства на достижение целей СВО и выполнение соцобязательств. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Вы знаете, что президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития с правительством. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета", - сказал Песков, отвечая на вопрос, достаточно ли в направленном в Думу проекте бюджета средств на выполнение целей СВО и социальных обязательств. "Поэтому все эти поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесен", - подчеркнул представитель Кремля. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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