Песков: бюджет на трехлетку учитывает достижение целей СВО

Все поручения президента Владимира Путина нашли отражение в проекте бюджета, отметил его пресс-секретарь

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Внесенный в Думу бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учитывает необходимые средства на достижение целей СВО и выполнение соцобязательств. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Вы знаете, что президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития с правительством. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета", - сказал Песков, отвечая на вопрос, достаточно ли в направленном в Думу проекте бюджета средств на выполнение целей СВО и социальных обязательств. "Поэтому все эти поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесен", - подчеркнул представитель Кремля.