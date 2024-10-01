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ТАСС

Песков призвал не увязывать обновление ядерной доктрины с ходом СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Специальная военная операция на Украине идет своим ходом, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция на Украине идет своим ходом, не нужно искать увязки с обновленной ядерной доктриной РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли атака украинских беспилотников на РФ прецедентом для применения ядерного оружия.

29 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами, а также над Азовским морем. Одно из новых положений доктрины предусматривает, что достоверная информация о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения может стать основанием для ядерного ответа со стороны Москвы.

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу, это документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но СВО продолжается своим ходом, здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", - сказал Песков.

О параметрах корректировки российской ядерной доктрины на заседании постоянного совещания при Совете безопасности РФ 25 сентября объявил президент Владимир Путин. Среди уточнений также - признание нападением поддержку ядерной державой неядерного воюющего с Россией государства, гарантии ядерного ответа на нападение на союзника РФ - Белоруссию. Предусматривается расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых оно выполняется. 

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