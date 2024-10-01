Осенний призыв в армию начинается: сроки и новые правила

В 2024 году осенний призыв традиционно начнется 1 октября и продлится до 31 декабря

Традиционно осенний призыв в России начинается уже завтра, 1 октября, и продлится вплоть до 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, на военную службу будут приняты 133 тыс. мужчин от 18 до 30 лет. Ранее, 6 сентября, указом президента штатная численность Вооруженных сил (ВС) РФ была увеличена до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Подробности осеннего призыва — в материале издания.

Указ Путина об осеннем призыве: когда начнется, количество призывников

На военную службу в Вооруженные силы РФ в рамках осеннего призыва будут приняты 133 тыс. человек. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент России Владимир Путин.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек», — говорится в тексте документа, который размещен на портале официального опубликования правовых актов. Также глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призывной службы.

Ранее глава государства подписал приказ, согласно которому численность ВС РФ в конце 2024 года будет увеличена до 2 389 130 единиц, в числе которых 1,5 млн военнослужащих. Правительству также поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из федерального бюджета для реализации указа.

Минобороны РФ наращивает численность ВС РФ с 1 декабря 2023 года, тогда удалось увеличить количество военнослужащих до 1 млн 150 тыс. человек. В основном армия прирастает за счет контрактников.

При этом число солдат срочной службы, которых призвали весной 2024 года, составило 150 тыс. человек, а годом ранее — 130 тыс.

В 2024 году осенний призыв в России начнется согласно традиционному расписанию — 1 октября. Для людей, проживающих в сельской местности и участвующих в полевых работах, он стартует 15 октября. Жители отдельных регионов Крайнего Севера, в числе которых, например, республика Коми и ЯНАО, будут призваны на военную службу с 1 ноября ввиду климатических особенностей.

Осенний призыв в 2024 года: сколько длится, когда закончится

В 2024 году осенний призыв завершится 31 декабря. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев, новобранцев начнут отправлять со сборных пунктов 15 октября. Призывники также не будут принимать участие в специальной военной операции в новых регионах.

Горячая линия Министерства обороны Российской Федерации для призывников традиционно заработает с 4 октября, звонки принимаются во вторник и четверг с 10 до 12 часов. Получить ответы на все вопросы в Москве можно будет по телефонам +7(495) 498-96-96, +7(495) 498-96-97, +7(495) 498-96-98, контакты в других регионах есть на сайте Минобороны.

Неявка в военкомат после получения повестки без уважительной причины грозит штрафом до 30 тыс. рублей. Также вводится новый штраф до 15 тыс. рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и о возвращении в страну.

Призывной возраст, сроки и место прохождения срочной службы

Весной 2024 года максимальный срок призывного возраста был увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный остался неизменным. Таким образом на военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. При этом, согласно дополнительной директиве Генштаба, россияне, которым в 2023 году исполнилось 27 лет, не будут подлежать текущему осеннему призыву по новому закону.

Согласно закону, на срочную военную службу призываются лица мужского пола, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Не подлежат призыву арестованные, находящиеся под следствием граждане, а также мужчины с непогашенной судимостью.

В процессе военной подготовки срочники осваивают специальность и проходят практические занятия. В течение 12-месячной службы призывник может взять одну увольнительную неделю и отправиться в отпуск сроком до 10 суток. Помимо Вооруженных сил РФ призывник может служить в войсках Национальной гвардии, МЧС и ФСО. Некоторые граждане будут отправлены в научные подразделения для решения научно-прикладных задач.

В досудебном порядке призывник может обжаловать решение призывной комиссии и подать жалобу в электронном формате через портал «Госуслуги» или через МФЦ.

Онлайн-повестки и реестр военнообязанных

Закон о создании в России единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. Благодаря реестру призывники будут получать повестки в электронном формате. В тестовом режиме реестр заработал осенью 2024 года в Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. Начало полноценной работы реестра ожидается в 2025 году. В нем будут отображены ФИО, паспортные данные, место жительства, сведения о работе, а также об образовании военнообязанного.

По правилам, сразу после того, как гражданин получит повестку через сервис, она будет считаться врученной. С этого же момента ему будет необходимо в оговоренный срок явиться в военкомат. Если призывник в течение 20 дней не явится в военный комиссариат, его будут считать уклонистом. На это время призывнику временно закроют выезд за границу, он также не сможет сдать экзамен на вождение и продлить срок действия водительского удостоверения. Также призывникам временно станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Майя Трепова