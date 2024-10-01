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Новый батопорт отправили на 35-й СРЗ

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Центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отправил новый батопорт в адрес филиала "35-й судоремонтный завод". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Строительство данного гидротехнического сооружения предусмотрено в рамках реализации второго этапа проекта по реконструкции и техническому перевооружению двухкамерного сухого дока 35-го судоремонтного завода.

Буксировка батопорта для 35-го СРЗ

ПО "Севмаш"


Батопорт, изготовленный на производственном объединении "Севмаш" (входит в ОСК), будет доставлен к месту монтажа в течение нескольких дней. Подготовку к переводу батопорта в Мурманск провели специалисты отдела гражданского судостроения "Звездочки", отправка от причала предприятия была организована буксирами и работниками доко-водно-такелажного цеха.

Батопорт проекта 1418 заложили на "Севмаше" в августе 2021 года. Работы выполнялись по контракту, заключенному между предприятием и институтом "Оргэнергострой".

Проектант – Центральное конструкторское бюро "Монолит". Рабочую конструкторскую документацию выпускало проектно-конструкторское бюро "Севмаш".

Длина гидротехнического сооружения – 77,9 метра, ширина – 13,9 метра, высота – около 21,8 метра. В строительстве объекта принимали участие все основные цехи предприятия. Батопорт вывели из эллинга в декабре 2023 года. У достроечной набережной на объекте провели швартовные испытания.

Отметим, что реконструкция сухого дока на 35-м СРЗ началась для выполнения докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

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Продукция
Адмирал Кузнецов
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