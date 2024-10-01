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Известия.ru

Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Осенний призыв в Вооруженные силы РФ в 2024 году коснется 133 тыс. человек

На военную службу в Вооруженные силы РФ в рамках осеннего призыва будут приняты 133 тыс. человек. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент России Владимир Путин.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек», — говорится в тексте документа, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призывной службы.

О начале осеннего призыва 2024 года ранее в этот день рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он уточнил, что около трети призывников направят в воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность, а затем в войска. Их не будут привлекать к участию в спецоперации.


Весенний призыв проходил с 1 апреля по 15 июля. Тогда на срочную военную службу были направлены 150 тыс. человек.

В декабре 2023 года Путин поручил МО осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток, который, согласно постановлению правительства, заработает с 1 ноября.

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