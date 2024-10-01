Минобороны РФ показало кадры уничтожения «Искандером» железнодорожного состава ВСУ с боеприпасами

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному эшелону ВСУ в Николаевской области. Об этом информирует Минобороны РФ. Как уточняют в ведомстве, состав, перевозивший боеприпасы западного образца, был накрыт ударом ОТРК «Искандер-М».

Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области

– уточняют в Минобороны РФ.

Там добавляют, что в результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.

Уничтожение столь крупного железнодорожного состава является еще одним свидетельством того, что возможности российской разведки в последнее время значительно возросли. С высокой долей вероятности можно предположить, что состав, перевозивший боеприпасы для боевиков киевского режима, был обнаружен российским разведывательным беспилотником. После этого координаты цели были переданы расчету ОТРК «Искандер-М».

Стоит отметить, что в последнее время российские военные уже не раз поражали крупные эшелоны противника на станциях разгрузки. Именно в этот момент такие цели наиболее уязвимы.

Добавим, что высокопоставленные офицеры украинской армии регулярно жалуются на хорошо скоординированную работу российских разведывательных БПЛА и расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов.

Эксперты отмечают, что высокая активность беспилотной авиации ВС РФ стала возможной благодаря серьезному дефициту средств противовоздушной обороны ВСУ.