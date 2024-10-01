В Генштабе ВС РФ объявили о начале осеннего призыва в России

В России во вторник, 1 октября, начнется осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Об этом 30 сентября сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

По его словам, срок военной службы будет составлять 12 месяцев. Для прохождения военной службы около трети призывников направят в воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность, затем их направят в войска.

Вице-адмирал уточнил, что призывники, которые прибудут в ВС РФ осенью текущего года, не будут привлекаться для участия в специальной военной операции.

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», — заключил он.

Цимлянский сообщил, что во время весеннего призыва было призвано 150 тыс. человек.

Ранее, 21 декабря 2023 года, президент России Владимир Путин поручил МО осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Как отмечается, первый доклад о данной работе должен быть представлен до 1 ноября 2024 года, а затем представляться раз в полгода.

В конце сентября прошлого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что единый реестр воинского учета полноценно введут в работу не раньше 2025 года. Отмечалось, что помимо инфраструктуры, каналов связи и их защиты для создания реестра необходимы «временные и материальные затраты».