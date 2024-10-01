Войти
Военное обозрение

Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов

170
1
+1

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА различного класса всё сильнее интегрируются в современную армию. Осознавая, что сегодня без данных аппаратов невозможно полноценно вести вооруженное противостояние, многие страны озаботились наращиванием производства и закупок дронов.

В то же время недавно в американском медиапространстве появилась информация, что США на данный момент способны производить порядка 20 тысяч различных дронов в год, а КНР уже выпускает аналогичное количество в день.

Данная публикация появилась в ответ на недавнее представление в Китае, в котором одновременно было задействовано 7598 беспилотников, что стало рекордом и было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

В свою очередь не оставил без внимания происходящее и американский миллиардер Илон Маск, который в своей соцсети описал будущее вооруженных конфликтов.

Грядут битвы роя беспилотников, они поразят воображение

- написал глава Space X.

Стоит отметить, что БПЛА сегодня являются одним из ведущих вооружений и в украинском конфликте. Российские военные в ходе СВО активно и крайне эффективно применяют дроны-камикадзе для поражения личного состава и техники противника, а также его военных объектов в глубоком тылу.

На фоне этого в США уже заявили, что планируют довести объемы закупок дронов для армии до уровня закупок боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
01.10.2024 01:16
Мне кажется масштабных битв роев не будет ,если есть импульсное оружие.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 22:05
  • 5040
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ