Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов

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БПЛА различного класса всё сильнее интегрируются в современную армию. Осознавая, что сегодня без данных аппаратов невозможно полноценно вести вооруженное противостояние, многие страны озаботились наращиванием производства и закупок дронов.

В то же время недавно в американском медиапространстве появилась информация, что США на данный момент способны производить порядка 20 тысяч различных дронов в год, а КНР уже выпускает аналогичное количество в день.

Данная публикация появилась в ответ на недавнее представление в Китае, в котором одновременно было задействовано 7598 беспилотников, что стало рекордом и было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

В свою очередь не оставил без внимания происходящее и американский миллиардер Илон Маск, который в своей соцсети описал будущее вооруженных конфликтов.

Грядут битвы роя беспилотников, они поразят воображение

- написал глава Space X.

Стоит отметить, что БПЛА сегодня являются одним из ведущих вооружений и в украинском конфликте. Российские военные в ходе СВО активно и крайне эффективно применяют дроны-камикадзе для поражения личного состава и техники противника, а также его военных объектов в глубоком тылу.

На фоне этого в США уже заявили, что планируют довести объемы закупок дронов для армии до уровня закупок боеприпасов.