780-й ремонтный завод технических средств кораблевождения признали стратегическим предприятием

АО "780-й ремонтный завод технических средств кораблевождения" в Санкт-Петербурге вошло в список стратегических предприятий России. Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение правительства РФ №2689-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Внести в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года, акционерное общество "780-й ремонтный завод технических средств кораблевождения", – говорится в тексте документа.

Здание Правительства Российской Федерации Iltumen.ru

Предприятие создано на базе штурманских мастерских Военно-Морского Флота РФ. В настоящее время организация является единственной в системе Минобороны РФ, которая осуществляет ремонт всех типов навигационной техники кораблей и судов.

Также 780-й ремонтный завод технических средств кораблевождения – разработчик и производитель средств навигационного оборудования в интересах безопасности мореплавания.