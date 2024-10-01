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Военное обозрение

Новак: Россия может пережить низкую стоимость на нефть даже в течение длительного времени

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Источник изображения: topwar.ru

США и их союзники продолжают искать возможности для ограничения российского экспорта углеводородов. Согласно стратегии коллективного Запада, такие санкции должны привести якобы полностью зависимую от сырьевого экспорта экономику нашей страны к рецессии.

Между тем, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе интервью телеканалу Al Arabiya, Россия может пережить низкую стоимость на нефть даже в течение длительного времени. Причиной тому, со слов чиновника, является наблюдающееся в последнее время значительное снижение зависимости нашей экономики от углеводородов.

Новак отметил, что сегодня на экспорт сырья приходится треть от доходов бюджета, хотя еще совсем недавно этот показатель достигал 50%.

Чиновник отметил, что, несмотря на все ограничения, российская экономика в прошлом году выросла на 3,6%. При этом в 2024-м прирост ВВП только за семь месяцев достиг отметки в 4,4%. Как подчеркнул министр, данные показатели значительно превышают среднемировые.

Напоследок Новак отметил, что прогнозы, которые делает Запад относительно российской экономики, как правило, не соответствуют реальному положению вещей и меняются по десять раз за год.

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Страны
Россия
США
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