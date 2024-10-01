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РИА Новости

В Кремле прокомментировали корректировку ядерной доктрины

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Песков: решение о корректировке ядерной доктрины России важное

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Решение о корректировке ядерной доктрины РФ важное, все изменения будут формализованы соответствующим образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле попытку провокации в атаке БПЛА российских регионов на фоне изменений в ядерной доктрине.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря.

По данным министерства, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 – над Ростовской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря.

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