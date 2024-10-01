ВС Марокко приобрели индийские ББМ WhAP 8х8

ЦАМТО, 30 сентября. Власти Марокко заключили партнерское соглашение с индийской компанией Tata Advanced Systems Limited (TASL) в рамках проекта производства на территории этой североафриканской страны ББМ WhAP 8х8.

Как сообщает The Economic Times, производственное предприятие будет создано в промышленной зоне Касабланки и начнет работу в течение года. Ожидается, что первые машины в версии БМП Kestrel/WhAP 8х8 сойдут с конвейера через 18 месяцев.

Королевские Вооруженные силы станут основным получателем ББМ. Также в планы предприятия входит выход в перспективе на африканский оборонный рынок, который, по ожиданиям Tata, будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие годы. На первом этапе ожидается производство около 100 машин Kestrel/WhAP 8х8 в год.

Проект рассматривается как значительный успех одновременно для индийской и марокканской оборонной промышленности. Сотрудничество с TASL является частью более широкой стратегии Марокко по наращиванию возможностей оборонного производства и снижению зависимости от иностранных поставщиков. Инициатива также рассматривается как важный шаг в усилении "горизонтального" сотрудничества в формате "Юг-Юг" и улучшении промышленной экосистемы Марокко.

Процесс передачи технологий, который должен быть завершен в течение 36 месяцев, начнется с уровня местной интеграции в 35% с увеличением до 50% по мере расширения масштабов деятельности предприятия. Ожидается, что на заводе будет создано 90 прямых рабочих мест и 250 – косвенных. Тем не менее, большая часть работ будет выполняться в Индии.

Партнерство также включает финансовые, налоговые и таможенные преференции, поддерживаемые несколькими правительственными агентствами Марокко, включая министерства национальной обороны, внутренних дел, финансов и промышленности. Эти преференции призваны обеспечить долгосрочный успех предприятия, одновременно поощряя дальнейшие инвестиции в оборонный сектор Марокко.

ББМ WhAP (Wheeled Armoured Platform) компании Tata Advanced Systems Limited, также известная как Kestrel в версии БМП, представляет собой амфибийную боевую бронированную машину с колесной формулой 8х8, разработанную в партнерстве с Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). Машина предназначена для выполнения различных боевых задач, включая перевозку войск и разведку, с упором на защиту, мобильность и огневую мощь.